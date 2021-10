Cântărețul celebru din anii 2000 care lucrează de 12 ani pe vasele petroliere: ‘Eu am ultimul cuvânt’ EXCLUSIV

Vă mai amintiți de Dorin Topală, fostul coleg de scenă al lui Mihai Trăistariu, din trupa ”Valahia”? Dacă acum 15 ani făcea furori cu hit-ul ”Suzana, mi-ai furat banana”, iată că acum el are responsabilități uriașe.

Un cântăreț celebru lucrează de 12 ani pe vasele petroliere

A absolvit Academia de Marină din Constanța, apoi s-a îmbarcat pe vase petroliere, ca adjunct de comandant. Din 2009, bate lumea în lung și-n lat pentru a transporta țiței.

Dorin ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre marea sa aventură, dar ne-a dezvăluit și motivul real al despărțirii de Mihai Trăistariu, alături de care cunoscuse celebritatea.

Dorin Topală a revenit din larg în luna august, după un contract de șase luni. În interviul pentru impact.ro , fostul solist ne-a povestit despre viața pe vasele petroliere, unde dorul de cei dragi este adesea mistuitor:

”Ultimul contract l-am avut din februarie, până la jumătatea lunii august. Am fost pe un petrolier, noi transportăm țiței. Am mers în Bahamas, în Singapore, în Arabia Saudită. Mi-e dor de casă, adesea, da, când sunt în larg. Avem Internet pe vapor, se poate comunica cu cei dragi. Pe video, însă, mai rar, căci banda de net nu este atât de generoasă”.

”Ocolim zonele cu furtuni puternice. Eu am ultimul cuvânt acolo!”

Dorin Topală a avut norocul să nu treacă prin furtuni puternice, datorită tehnologiei de ultimă generație. El consultă sistemele de monitorizare meteo:

”Acestea ne anunță dacă e vreme nefavorabilă și unde sunt furtuni. Apoi, noi anunțăm compania, ne sfătuim ce devieri de traseu alegem, căci adesea ele presupun costuri suplimentare și întârzieri. Cei de pe uscat pot fi sau nu de acord cu varianta noastră, dar eu și cei de pe vas avem adesea ultimul cuvânt, este pe răspunderea mea!”, a mai adăugat fostul solist, pentru impact.ro

”Bucătarul filipinez ne răsfață cu ciorbă de burtă, duminica”

Dorin lucrează pe vasul petrolier cot la cot cu 23 de angajați, dintre care marinari, un bucătar și un ospătar:

”Suntem 24 de inși pe un vapor, care are 330 de metri lungime și 60 de metri lățime, cu ele am transportat și 300.000 de metri cubi de țiței, cu ultimul vas, ”Achile”, care are patron grec”.

Bucătarul îi răsfață cu ciorbă de burtă, duminica, iar de ziua de naștere sunt sărbătoriți, ca acasă:

”Pe vas avem șapte meniuri. Bucătarul filipinez știe și meniuri europene, cu omletă, supă de pui, de porc, de burtă, duminica, se gătește și românește. Dar și marinarii știu să prepare mâncare. Sâmbăta, când avem pauză, se strâng toți la bucătărie, iar de Paște românii își fac singuri drob, ouă roșii, chiar și cozonac. Nu se compară cu mâncarea de la restaurant, dar e bună, caldă, avem trei mese pe zi, meniu cam ca de cantină. Iar de ziua de naștere ni se prepară tort și ni se cântă ”La mulți ani!”.

”În caz de probleme de sănătate grave, bolnavul este preluat de un elicopter”

Angajații care se îmbolnăvesc sunt sfătuiți, prin video, de un medic specialist, ce anume pastile să ia. Iar în situații de urgență, vasul trebuie să ajungă, cât mai repede, în primul port:

”Nu avem medic la bord. În principiu, marinarul trece prin analize amănunțite, înainte de a se îmbarca. Iar dacă are vreo durere de măsea trimite o poză medicului și i se recomandă anume antibiotic. Dacă e o situație foarte grea, deviem vaporul spre cel mai apropiat port și acolo ne așteaptă un elicopter. Noi avem, pe vas, un apartament, pe care îl numim spital, acolo sunt pastile, care stau la rece, într-un frigider, avem și cârje, pansamente, dar și medicamente care se dau în cazuri grave, morfină. Au fost cazuri când au desfăcut o țeavă în care temperatura era foarte mare și unii marinari au suferit arsuri. Eu însă nu am avut niciodată astfel de probleme”.

Cum își petrecere timpul liber pe vas: ”Ne uităm la seriale Netflix!”

Dorin Topală are, în general, contracte pe patru luni, însă, anul trecut, din cauza pandemiei, perioada s-a dublat:

”Anul trecut nu ne-au putut coborî nicăieri, în niciun port, din cauza pandemiei, și am fost nevoit să stau 9 luni pe vas, noi ne-am făcut și vaccinul. Am colegi ruși, români și filipinezi. Jucăm jocuri în rețea sau ne uităm la seriale Netflix. La ora 7.45 începe ziua de lucru, avem și sală de sport. Dar toată ziua facem mișcare, muncim, trebuie să fotografiem fiecare reparație, chiar și când vopsim, așa se justifică anume materiale”, ne-a mai spus el.

Dorin Topală este căsătorit și are doi copii. Dar, din păcate, la întoarcerea în țară nu le poate aduce suveniruri: