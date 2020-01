Cântăreț mort pe scenă, în timp ce cânta. Cum au reacționat spectatorii

Cântărețul american David Olney a murit pe scenă în timpul unui spectacol la un festival din Florida. El a suferit un aparent atac de cord în timpul concertului de pe plaja Santa Rosa, sâmbătă seara, se arată într-un comunicat.

Olney a fost un membru-cheie al scenei muzicale din Nashville, iar melodiile sale au fost înregistrate de o serie de vedete country și folk. La începutul anilor 1980, el a format o trupă de rock numită ”The X-Rays” înainte de a începe o carieră solo și a lansat mai mult de 20 de albume.

”Aseară l-am pierdut pe David Olney, unul dintre cei mai frumoși compozitori cu care am avut plăcerea să cânt și să-i cunosc. Când am avut primul concert alături de el (poate acum 5-6 ani), prietenul meu Robin Williams mi-a spus: „Oh, ești în față” și, într-adevăr, am fost. Ce forță. Ce scriitor. Și ce tip drăguț. Aseară am vorbit și despre dragostea noastră reciprocă pentru poezia modernistă. Apoi am început setul în runda cu Amy Rigby. David cânta o melodie când a făcut o pauză, a spus „Îmi pare rău” și-și băgă bărbia în piept. Nu a renunțat niciodată la chitară și nici nu a căzut din scaun. Lumea a pierdut una bună aseară. Dar mai avem munca lui. Și încă inspiră. Și întotdeauna o va face. RIP.”