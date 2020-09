Cântăreț, jefuit în stil mafiot! Tâlharii au plecat cu 200.000 de euro din casa lui

Caz şocant în lumea muzicii! Un cântăreţ a fost jefuit de 200.000 de euro, după ce tâlharii au pătruns în vila sa. Artistul a explicat cum s-a întâmplat totul, iar detaliile sunt incredibile.

De Angelo s-a trezit cu locuinţa din apropiere de Galaţi spartă de hoţi. Se pare că aceştia i-au distrus complet casa artistului în vârstă de 18 ani. Fotolii răsturnate, sertare deschise şi o mizerie de nedescris au găsit artistul De Angelo şi bunica sa, atunci când au ajuns acasă. Paguba este de ordinul sutelor de mii de euro. Tâlharii au furat tot ce au putut, de la ceasuri, bijuterii, până la o sumă mare de bani pe care tânărul o păstra pentru a achiziţiona un teren.

“Evenimentul s-a întâmplat de data de 18 septembrie. Eu am fost doar două zile la București ca să filmez clipul pentru noua piesă. Nu pot să cred că mi s-a întâmplat mie. Eram cu bunica, am intrat pe poartă și am văzut că e ceva în neregulă. Hoții au știut că nu suntem acasă. Banii îi scosesem de la bancă pentru că urma să-mi cumpăr un teren în București. Ei au căutat chiar şi în debara”, a povestit De Angelo la „Acces Direct”.