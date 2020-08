Cântăreață, la un pas de moarte în timp ce se ducea spre Constanța. Ce a pățit chiar în gară

Cântăreața de muzică populară, Aneta Stan, s-a aflat la un pas de moarte. Celebra artistă a mărturisit că a trecut prin clipe înfiorătoare. Artista este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară de la noi din țară.

Aneta Stan a fost la un pas de moarte

Cu toate că este mereu cu zâmbetul pe buze și îi molipsește pe toți cu energia ei pozitivă, faimoasa artistă a trecut prin momente cumplite până să atungă succesul pe care îl are în ziua de azi.

Artista a făcut mărturisiri dureroase la ”Acces Direct de Weekend” în care ”Perla Dobrogei”, așa cum este supranumită, și-a pus sufletul pe tavă. Aneta Stan le-a povestit astfel admiratorilor săi că s-a aflat la un pas de moarte, iar totul s-a petrecut într-o gară, în momentul în care aceasta s-a grăbit să prindă trenul. Însă totul s-ar fi putut transforma într-o adevărată dramă, dar din fericire, cineva a salvat-o la timp.

„Într-o zi era să dipar. Făceam naveta între Constanța și Cernavodă. Într-o dimineață era să dispar exact în gara Cernavodei, pentru că am ajuns târziu la tren și m-am agățat greșit și nu mai puteam să mă mai urc și trenul lua viteză. M-a salvat un om”, a mărturisit Aneta Stan pentru „Acces Direct de Weekend”.

Cel mai mare regret al Anetei Stan

Deși mărturisește că toată viața a avut parte de oameni calzi alături și la o carieră la care puțini îndrăznesc să viseze, Aneta Stan are și un mare regret în suflet, și anume, acela că nu are copii. Însă are mulți nepoți care îi bucură sufletul.

„Cel mai mare regret al meu este că nu am copii, dar am nepoți. Dar vreau să spun că poate așa a fost scris. Profesia mi-a cerut ori tot, ori nimic”, a mai adăugat celebra artistă.