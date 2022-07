Cântăreața din România care nu va mai merge în Egipt: „Sunt șocată, mai ales că am făcut și eu snorkeling acolo”

Cazul sucevencei ucise de rechin a băgat spaima în rândul turiștilor. O mulțime de persoane publice au reacționat în cazul atacurilor din Marea Roșie. Unele au început să taie Egiptul de pe lista destinațiilor de vacanță. O vedetă a spus clar și răspicat că refuză să mai ia în calcul deplasarea în Egipt, mai ales în circumstanțele în care a fost în vacanță chiar în același loc în care Roxana Donisan a fost ucisă. Află cine este vedeta care a făcut snorkeling în Hurghada.

Lumea mondenă – și nu numai – se află în stare de șoc după evenimentul petrecut weekendul trecut. Două turiste, una dintre ele fiind o româncă din Suceava, pe nume Roxana Donisan, au fost ucise de rechini în Marea Roșie. Ambele cazuri au avut loc la sud de orașul-stațiune Hurghada, la doar 600 de metri distanță unul de altul.

Prima victimă a fost atacată sub ochii tuturor oamenilor, rămași înmărmuriți de cele văzute. Agresiunile rechinilor asupra Roxanei Donisan, în vârstă de 40 de ani, nu au fost însă surprinse. Cert este că femeia a fost dată dispărută pentru două zile, după care la final de weekend a fost găsită moartă și desfigurată de către autoritățile din Egipt.

Românca atacată de rechin în Egipt a șocat întreaga țară. Părinții victimei au povestit, cu sufletul zdrobit, cum au vrut să anuleze, în primă fază, vacanța prelungită a copilului lor. Motivul ar fi fost legat de faptul că femeia urma să călătorească singură. În plus, se simțea stingheră pe aeroport, printre mulțimile de turiști și familiile cu copii.

Nenorocirea a lăsat o urmă profundă în memoria colectivă. O vedetă din România refuză să își mai facă vacanțele în Egipt, după acest eveniment. Iar asta în circumstanțele în care s-a întâmplat să fi fost în concediu chiar în aceeași stațiune în care a fost ucisă Roxana Donisan.

Este vorba despre Georgiana Lobonț, care a scos din buzunar o sumă colosală, recent, pentru a se bucura de cea mai luxoasă vacanță din viața ei. Nu cu mult timp, însă, artista a mers în Egipt, chiar în orașul-stațiune în care plănuia Roxana Donisan să se bucure de o vacanță prelungită.

Cântăreața nici nu mai vrea să audă despre Egipt. Când se gândește la înot și snorkeling, o ia groaza.

„Nu aș mai avea curaj să mă mai duc în Egipt. Am rămas șocată când am citit articolul. Sunt șocată, mai ales că am făcut și eu snorkeling cu tatăl meu și cu sora mea undeva în aceeași zonă. În Hurghada am fost și noi”, a declarat Georgiana Lobonț, într-o intervenție la Antena Stars.