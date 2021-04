Cântăreața din România care are cu ce se lăuda la 71 de ani: ”Am făcut înconjurul lumii de 4 ori” (exclusiv)

Steliana Aurelia Bogardo, cunoscută de publicul său sub numele se Stela Enache, este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică ușoară din România. Deși văduvă de un deceniu și răpusă de dorul copiilor plecați în străinătate, aceasta încearcă să se păstreze pozitivă cu ajutorul amintirilor. A fost o vreme când în viața ei era numai soare. Despre această perioadă a vorbit într-un interviu acordat recent.

Stela Enache, cântăreața din România care are cu ce se lăuda la 71 de ani

Stela Enache a început încă de la șase ani să studieze pianul, fiind înscrisă la școala de muzică. A urmat și cursurile Școlii Populare de Arte din Reșița, secția canto, apoi a făcut Conservatorul din Cluj, unde a fost remarcată de compozitorul George Grigoriu, care reușește să facă un duet inedit la acea vreme cu aceasta și George Enache. În 1971, cântăreața se căsătorește cu compozitorul Florin Bogardo, cu care are doi copii.

El i-a încredințat peste 60 de piese. Mai târziu, a fost cooptată ca solistă a orchestrei Electrecord, condusă de Alexandru Imre, împreună cu care face numeroase turnee pe care și le amintește cu drag și astăzi. Datorită lor a făcut și înconjurul lumii de patru ori, spune cu mândrie aceasta, într-un interviu pentru Impact.

„Din 1972 până în anul 2002 am fost călare pe mătură”

„Am terminat facultatea în 72, iar în 73 aveam deja primul contract în străinătate. Nu știu de ce multă lume are altă impresie, dar eu nu am fost plecată din țara niciodată definitiv. Nu mi-a trecut prin cap. Am fost plecată datorită contractelor, care se făceau anual. Dacă erai bun te mai duceai, dacă nu, nu. Din 1972 până în anul 2002 am fost călare pe mătură, am fost în turnee pe ici-colo.

Când plecam de acasă ziceam că mă duc să mă odihnesc afară, și când ajungeam ziceam că mă odihnesc când ajung acasă. Nu am avut niciodată noțiunea de concediu și mai ”ciupeam” câteva zile să fug la mare cu copiii și soțul. Practic, ”acum merg în concediu stau cu burta la soare”, nu prea am avut. Nici nu prea sunt genul de a sta și a nu face nimic, asta mi-a fost firea. De la 5 ani am plecat de acasă în prima tabără, cu sportul.

Am făcut sport de performanță până în clasa a XI – a. Apoi, am tot plecat cu muzica. Am îmbinat muzica, școala și sportul. Practic, eu am terminat trei școli, liceul, școala de muzică și școala populară de artă. Toate, separat, la Reșița. Până în clasa a VII – a am fost la școala de muzică, iar la liceu m-am înscris la Școala Populară de Artă. Am mai urmat 5 ani la Cluj, la Conservatorul Gheorghe Dima”, mai povestește interpreta unei alte piese de succes, ”Să iubim trandafirii””, a declarat artista.