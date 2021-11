Cântăreața din România care are 30 de kilograme mai puțin: ‘Recomand tuturor care nu reușesc să slăbească’

O cântăreață cunoscută din România a decis că este momentul să-și schimbe viața. Aceasta a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme. Ce mărturii face solista și cum se simte acum?

Aurora Mihai a decis să-și schimbe viața și să apeleze la o operație de micșorare a stomacului. Andrei Duban se adaugă și el listei de persoane publice care au făcut această intervenție recent. Interpreta de muzică populară se chinuia de câțiva ani cu un surplus care îi îngreuna activitățile de peste zi.

Mai mult decât atât, dincolo de partea estetică analizele proaste de la medic au făcut-o să ia această decizie. Soția fratelui Andrei a recunoscut că este extrem de mândră de faptul că acum are în talie 70 de centimetri, nu 100 ca înainte.

De asemenea, este din cale afară de fericită pentru că nu mai pleacă dezamăgită de la cumpărături pentru că acum se poate bucura de măsuri mici la care înainte nici nu visa. „Să povestim cât de fericită, și slăbuță, și frumușică sunt!’, a spus ea. Solista le recomandă intervenția în cauză persoanelor care nu reușesc să dea jos kilogramele nedorite după luni întregi de diete.

„Am dat 30 de kilograme jos cu ajutorul unei intervenții. Recomand tuturor care nu reușesc să slăbească cu diete. Am analizele bune acum, viața mi s-a schimbat total. Acum nu mai obosesc, am atâtea activități. Iau măsura L la pantaloni acum și dacă mă forțez iau și S”, a mărturisit Aurora Mihai în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV.

Interpreta de muzică populară a mai spus că a început să se sperie când cântarul a început să-i arate numărul de kilograme. Vedeta a mărturisit că a ajuns în această situație pentru că este gurmandă și nu a mai fost o bună perioadă atentă la porțiile sale.

Acum, însă, întreg planul său alimentar s-a schimbat pentru că nu mai are voie să mănânce orice și nici nu mai poate mânca în cantitățile cu care era obișnuită.

„Când am văzut c-o iau la deal, cum se zice la noi, că trec de 90, am zis că nu se mai poate. Îmi plac jumările, pâinea cu slănină, leveșul, cum se zice la noi, tăiem porcul de Crăciun, tăiem porcul de Paște, dar acum l-am tăiat de pe hârtie. Cum să nu poți să-ți legi șireturile, cum să nu poți să nu alergi? Ești alt om. De la XXXL port S’, a mai detaliat artista.