Cântăreaţa din România care a rămas fără sutien la TV. Imaginile de care mulţi au uitat

Vă mai amintiți de cântăreața din România care a rămas fără sutien la TV, în urmă cu doi ani de zile? A fost una dintre cele mai sexy concurente care a participat la emisiunea „Ferma – Orăşeni vs. Săteni” în anul 2020. Accidentul vestimentar al vedetei a fost savurat la maximum de către telespectatori. Internauții încă rememorează incendiarele momente.

Așa cum cel mai probabil ați intuit deja, este vorba despre Andreea Antonescu. A rămas fără sutien în timp ce se schimba la emisiunea „Ferma – Orăşeni vs. Săteni” în anul 2020. A fost una dintre cele mai controversate apariții la televizor, mai ales pe baza informațiilor despre trecutul său.

În timp, s-a aflat că, în urmă cu aproximativ 20 de ani, Andreea Antonescu a pozat pentru o revistă de renume dedicată bărbaților. Mulți au fost de părere că artista a făcut-o mai mult gratuit. Mare a fost surpriza, însă, în momentul în care s-a aflat că pentru activitatea sa, criticată de majoritatea, cântăreața încasa 30.000 de dolari.

„Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord. Dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public. Dar, nu a fost să fie atunci.

Practic, pozatul meu în Playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și am zis OK, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare. Asta ca să fiu sigură că nu pozez. N-am negociat absolut nimic, am aruncat suma asta de bani”, a mărturisit solista despre această situație.