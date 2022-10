Cântăreaţa de muzică populară care vrea să renunţe la muzică în viitorul apropiat. „Nu mă văd cântând la bătrâneţe”

Veste incredibilă în showbizul românesc. Una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică populară din România plănuiește să se retragă din activitate, la anii bătrâneții. Frumoasa interpretă a fost criticată dur de către internauți, recent, motiv pentu care le-a dat replica în dulcele-i stil caracteristic.

Carmen de la Sălciua a primit acuzații serioase din partea internauților, în ultima perioadă. Celebra cântăreață de muzică de petrecere a fost apostrofată de către fani, referitor la cariera sa muzicală.

Mai exact, utilizatorii de Instagram care o urmăresc pe fosta soție a lui Culiță Sterp au întrebat-o pe artistă dacă și-a întrerupt activitatea muzicală, având în vedere faptul că nu a mai fost la fel de activă în mediul online, după ce s-a căsătorit pentru a doua oară.

Carmen de la Sălciua a răspuns acuzațiilor venite din partea fanilor, mărturisind că are multe concerte, evenimente și proiecte în desfășurare, doar că nu a mai avut suficient timp liber cât să fie extrem de activă pe rețelele sociale.

De asemenea, solista în vârstă de 34 de ani a dezvăluit că nu se vede performând până la vârsta de 70 de ani sau mai mult, precum majoritatea interpretelor de muzică populară de la noi din țară.

„Eu nu am spus niciodată că mă las de muzică. Eu am spus doar că la bătrânețe nu mă văd cântând. Bătrânețea pentru mine este undeva la 60-70 de ani. Eu acum am 34 de ani, îmi doresc să fac muzică în continuare.

Asta este cariera mea și asta este ceea ce-mi doresc eu. Am o echipă în spate cu care cânt la evenimente. Dacă nu sunt foarte activă uneori este pentru că mai am și eu o viață, asta nu înseamnă că mă las de muzică.”, a declarat Carmen de la Sălciua în mediul online.