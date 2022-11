Cântăreaţa de muzică populară care şi-a făcut deja testamentul. Lasă o avere impresionantă în urmă

Cântăreaţa de muzică populară care şi-a făcut deja testamentul. Este în vârstă de 76 de ani și a lăsat toată averea pe numele fiicei sale, care de peste un deceniu trăiește în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă planurile au fost deja făcute, interpreta pare că sfidează timpul și este pregătită să savureze viața în toate formele ei. Iată despre cine este vorba!

Saveta Bogdan este cântăreața de muzică populară care și-a făcut deja testamentul. S-a întâmplat recent, când fiica sa din Statele Unite ale Americii a decis să vină în țară pentru a-și vizita mama. Cele două au ținut legătura și s-au mai văzut, de-a lungul anilor. Solista s-a deplasat anual peste Ocean. Mai puțin în anul curent.

Fiica solistei a stat în România timp de o săptămână. Potrivit spuselor mamei sale, i-a plăcut tot ce a văzut. Crede că țara noastră s-a schimbat în bine și a profitat la maximum de fiecare oportunitate pe care a avut-o. Pe lângă plimbări și întâlniri cu prietenii, fiica Savetei Bogdan s-a ales și cu o moștenire impresionantă din partea părintelui său.

Interpreta de muzică populară a negat zvonurile din presă cu privire la situația sa financiară. Artista susține că, momentan, o duce foarte bine cu banii. Încasează o pensie importantă, locuiește într-o casă pe numele său, complet achitată și încă nu a avut de-a face cu facturi colosale la utilități.

„Nu știu ce dușmani am și cum pot să scrie că Saveta Bogdan nu are din ce trăi sau e amărâtă, are pensie mică. Am pensie bună, am casa mea, casa e achitată. Am evenimente, cânt. Nu sunt săracă! Sunt chiar foarte bogată! Săracă am fost la tinerețe, când eram copil. Nici atunci nu eram săraci, că aveam vaci, aveam porci, aveam de toate. Dar eram 8 copii și era destul de greu. Poate atunci, dar nici atunci!”, a spus cunoscuta artistă.