Cântăreaţa de muzică populară care arată mai bine ca niciodată. S-a fotografiat cu un decolteu de invidiat, cum ţine admiratorii la distanţă

Emilia Ghinescu are 45 de ani, dar arată mai bine ca niciodată. Solista de muzică populară face furori pe rețelele de socializare, motiv pentru care fanii au asaltat-o cu mesaje. Se pare că bărbații îi fac avansuri zilnic, dar artista le-a transmis un mesaj tuturor!

Emilia Ghinescu primește avansuri din partea admiratorilor

La cei 45 de ani pe care îi are, Emilia Ghinescu arată incredibil de bine și se menține într-o formă de zile mari. Cunoscuta solistă de muzică populară merge destul de des la sală și are grijă la alimentație. Din acest motiv, interpreta are mulți admiratori pe social media.

Vedeta s-a arătat deranjată de cei care îi fac avansuri prin intermediul internetului. Celebra cântăreață de muzică populară nu s-a mai abținut și le-a dat o replică usturătoare celor care o deranjează cu mesaje.

Ce mesaj le-a transmis

De curând, ea a postat pe Facebook o imagine cu ea în timp ce face sport. Îmbrăcată într-un costum mulat, care îi scoteau formele în evidență, Emilia Ghinescu a primit numeroase complimente din partea fanilor. Ulterior, ea a menționat faptul că este o femeie în vârstă, așa că mesajele primite de la bărbați le interpretează în mod greșit.