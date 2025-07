Cântăreața de muzică populară care a făcut senzație pe plajă. Apariția în costum de baie i-a luat prin surprindere pe fani

O cântăreață de muzică populară a făcut senzație la plajă! Mai mult, a postat fotografii fierbinți pe rețelele sociale, iar fanii săi au rămas cu gura căscată! Se știe că a cochetat cu modeling-ul, dar de ceva vreme o vedem doar în costum popular, pe la concerte. Ei bine, în vacanță a renunțat la straiele tradiționale și a îmbrăcat un costum de plajă minuscul!

Codruța Sanfira a făcut senzație la plajă

Codruța Sanfira Filip a lăsat concertele și munca în urmă și și-a luat soțul la fel de celebru, pe Valentin Sanfira, și au plecat împreună într-un concediu meritat. Este cunoscută în toată România, iar melodiile sale au făcut înconjurul internetului, iar fanii săi sunt obișnuiți să o vadă mereu în costume populare. Chiar dacă îi stă foarte bine așa, situația se schimbă total atunci când renunță la costum și la năframă.

Așa s-a întâmplat zilele acestea, când celebrul cuplu a plecat în concediu, la mare, la soare. Frumoasa artistă a întors toate privirile la plajă, atunci când a renunțat la haine și a rămas într-un costum de baie care i-a pus în evidență corpul bine întreținut. Frumoasa artistă, fostă manechin, știe să pozeze, iar acest lucru se vede cu ochiul liber în fotografiile postate pe rețelele sociale. Instantaneele au atras sute de like-uri și comentarii din partea fanilor și admiratorilor săi.

La un pas să se facă pilot militar

Poate nu știați, dar Codruța a fost la un pas să se facă pilot militar! A vrut să se înscrie la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, însă nu a trecut de testul medical, din cauza unor probleme la coloană. Așa că s-a reorientat rapid și s-a înscris la Facultatea de Drept.

L-a întâlnit pe Valentin Sanfira pe platourile de filmare ale emisiunii lui Teo Trandafir. Cântărețul de muzică populară a recunoscut că, încă de când a văzut-o prima oară, Codruța i-a atras atenția, dar a avut ceva de muncă până a reușit să o convingă să îi dea o șansă.

„S-a lăsat foarte greu. Vreau să-ți spun că, în emisiune, mi-a plăcut mult de ea, mi-a plăcut energia ei. Eu am venit sunt foarte stresat, supărat. Atunci, filmam la două emisiuni în paralel, iar, în momentul în care am ajuns în culise, unde ne schimbam, eram îmbrăcat, îmi puneam doar brâul, am intrat și am făcut cunoștință cu toată lumea. Nu o știam, nu o văzusem niciodată. Eu m-am dus, dar nu o cunoșteam”, a spus Valentin Sanfira, în cadrul emisiunii „La Măruță”.