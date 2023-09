Câți bani a trebuit să plătească Valentin Sanfira pentru a fi operat în Italia: ‘Nu au vrut până nu am băgat mâna până la cot’

Unul din artiștii populari îndrăgiți de români, Valentin Sanfira, avea să treacă prin momente cumplite. Aflat în Italia, artistul a suferit o accidentare la unul din picioare, fiind nevoie de o intervenție chirurgicală. Recent, însă, s-a aflat și câți bani a trebuit să plătească Valentin Sanfira pentru a fi operat în Italia.

În luna august a.c., îndrăgitul solist de muzică populară își anunța fanii pe rețelele de socializare de evenimentul nedorit întâmplat pe una din plajele italiene, spunând atunci că:

Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital.

După intervenția chirurgicală, Valentin Sanfira revenea în România, dar nu fără a avea nevoie de fizioterapie.

A trecut o lună de la incident, iar recent a fost invitat în cadrul emisiunii ”La Măruță”, unde fanii au aflat câți bani a trebuit să plătească Valentin Sanfira pentru a fi operat în Italia.

Valentin Sanfira a fost invitat ieri în platoul lui Măruță, fiind puțin mai bine și mai recuperat, după accidentul din vacanța din Italia.

Deși, aparent, accidentul a fost unul banal, în realitate lucrurile au stat cu totul altfel, artistul povestind în platoul emisiunii ”La Măruță” cum s-au derulat lucrurile:

Alături de Codruța Filip, cântărețul de muzică populară a mărturisit tot ce s-a întâmplat cu adevărat în Italia, mai ales că medicii de acolo nu i-au acordat deloc atenție timp de patru zile, însă totul s-a schimbat atunci când a scos bani din buzunar.

”M-au lăsat pe targă, s-au speriat, au țipat toți la ei, Codruța. Și de acolo a început calvarul, pe ea nu au lăsat-o să urce. Piciorul era strâns și mă durea, nu mi-au dat calmant, nimic, eu țipam de durere, ei nici nu se uitau la mine. M-au dus la primul spital. Mi-au dat un paracetamol, atât.

Cu piciorul rupt ne rugam de ei, nimeni nu vorbea engleză, Codruța plângea, se ruga de ei să o lase să încerce ea să explice. Mi-au spus că nu o să mă opereze, am zis că plecăm în România, dar doctorul a zis să nu plecăm sub nicio formă să nu fac vreo infecție. Până nu am băgat mâna în buzunar până la cot nu au vrut să mă opereze. Timp de 4 zile am stat așa, fără calmante, fără nimic. Codruța plângea pe holuri.

Vă spun pe românește, chiar dacă suntem la televizor, am încercat să îi mituim, să facem orice ca să mă opereze. Nu mai puteam suporta durerea, într-un final au zis că mă pot opera în regim privat, dar până nu văd banii în cont ei nu mă bagă în operație. Eu intrasem în fibrilații, Codruța găsise o cazare aproape de spital. Am chemat asistentul, eu tremuram cu tot cu picior, cu pat. Am început să țip, ea s-a certat cu toată lumea. Iar eu am zis să sune la ambasada României că nu vor să îmi facă nimic, atunci au venit și mi-au dat un calmant mai puternic și mi-am revenit”, a spus Valentin Sanfira.