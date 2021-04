Cântăreața care spune stop înfometării: ”Nu mă interesează să arăt ca la 20 de ani, să fiu penibilă” EXCLUSIV

Talentata solistă de muzică populară Cornelia Rednic (45 de ani) arată ca un fotomodel după ce, în urmă cu câțiva ani, a slăbit 33 de kilograme prin înfometare! Artista își menține acum silueta printr-o alimentație sănătoasă și cu mult sport: ”Nu vreau să arăt ca la 20 de ani și să fiu penibilă”, ne-a spus Cornelia, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Solista Cornelia Rednic a adoptat de ceva vreme și un alt look, mai tineresc, preferând o tunsoare scurtă:

”M-am tuns singură. Coafeza mea nu voia să mă tundă. Iubea părul meu lung, întreținut și îngrijit. Ea m-a făcut blondă din brunet și a avut răbdare cu mine. Așa că, după ani de zile, în care am avut părul lung, frumos, și ea mi l-a coafat, mi-a spus: ”Îmi tăi mâinile, dar eu nu îți tăi părul”. Am luat foarfeca și m-am tuns singură acasă, dar e adevărat că am făcut un curs în tinerețe.

M-am tuns eu și apoi m-am dus să mă retușeze la finețe, în locuri în care singură nu aveam cum să ajung. De când mă știu mi-am dorit enorm părul lung, dar nu îl mai vreau niciodată lung. Scurt este mult mai ușor de întreținut și de aranjat. Tunsoarea a venit la timpul potrivit, așa am simțit. Am mai mult de un an de când mi-am tuns podoaba capilară și când am postat prima poză cu părul scurt, ”gata, m-am tuns”, nu m-a crezut nimeni.

Aveam grijă de păr, era impecabil, cu bucle… Eu am o față rotundă și atunci, Bety, coafeza mea de la Sighet de 16-17 ani, mi-a spus cum să tund un păr așa frumos. Nici ea și nici cea de la București, care mă face frumoasă la evenimente, nu au vrut să-mi taie părul, dar eu le-am spus că simt nevoia să văd cum e cu părul scurt”, ne-a povestit Cornelia Rednic.