Cântăreața care a stat 3 ani în ghips. Ce dramă a ținut-o imobilizată la pat: ”Medicii nu mi-au dat șanse”

Una dintre cele mai iubite cântărețe din România a trecut prin chinuri cumplite atunci când a fost nevoită să stea 3 ani în ghips. Ce dramă a ținut-o imobilizată la pat. Doctorii nu i-au dat prea multe șanse de a merge din nou. Despre cine este vorba.

Cântăreața de muzică populară Daiana Berbec a trecut prin momente extrem de dificile. Frumoasa brunetă a avut probleme de sănătate care au imobilizat-o într-un ghips timp de trei ani de zile. Medicii nu îi dădeau șanse prea mari de a merge din nou.

Conform solistei, problemele au început atunci când s-a născut. Daiana Berbec ar fi avut picioarele „dislocate” din cauza unei erori medicale. Durerea a fost cumplită, iar recuperarea extrem de grea pentru un copil. Artista a povestit cum primii trei ani i-a petrecut imobilizată la pat, cu picioarele în ghips.

„Am avut probleme de sănătate încă de când am născut. Mama a născut cu dificultate. Medicii m-au tras de picioare până mi le-au dislocat și am avut parte de o luxație congenitală de șold bilaterală. Au fost momente tragice din viața mea și a familiei mele. Ei au dus tot greul. Medicii nu mi-au dat șanse să merg”, a declarat cântăreața de muzică populară Daiana Berbec la Antena Stars.

Artista Daiana Berbec a povestit că a avut noroc de specialiști care au îngrijit-o, iar la vârsta de 5 ani putea merge ca un copil normal.

Părinții brunetei nu au renunțat până când nu au găsit cei mai buni doctori din domeniu care, prin intermediul a mai multor tratamente, terapii și proceduri, au reușit să o facă pe copilă să-și poată folosi piciorușele.

„Am avut noroc cu doi medici foarte buni. Datorită dânșilor am reușit să-mi recapăt mersul. Am stat 3 ani în ghips, 2 ani în pernă, în căruț cu rotile. Am urmat proceduri medicale. Eram practic ca un roboțel. Mama mă ducea la grădiniță, mergea peste tot cu mine.

În urma handicapului pe care l-am avut am necesitat însoțitor 3-4 ani de zile, 24 din 24 . Au fost momente foarte grele, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu pe la 5 ani și jumătate s-a întâmplat o minune”, a completat Daiana Berbec la Antena Stars.