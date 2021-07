Cântăreața care a plecat din România pentru a începe o viață nouă. Cu ce a ajuns să se ocupe acum

O cunoscută cântăreață de la noi a plecat din România și a decis că vrea să-și înceapă o viață nouă departe de familie și prieteni. Cu ce a ajuns să se ocupe celebra solistă de la noi?

Sylvia a fost în vogă mulți ani, ulterior fanii au văzut că s-a cam pierdut în domeniul muzical. Anii au trecut, iar mai apoi cei care au îndrăgit-o au prins-o într-un scandal uriaș în privința infidelității sale. Mai exact, solista a fost căsătorită cu nimeni altul decât Andrei Ștefănescu pe care l-ar fi înșelat.

La aflarea veștii, jumătatea trupei Alb Negru a decis că cel mai bine pentru amândoi este ca ei să o ia pe drumuri separate. Artista care a fost colegă de scenă cu Dj Ryno a luat-o de la zero departe de meleaguri.

Blondina a pus muzica pe locul doi și mărturisește că întotdeauna a privit în viitor, iar acum pe timpul sezonului estival s-a relocat în Ibiza, acolo unde predă cursuri de yoga. Pe lângă pasiunea care se află acum pe piedestal, artista a lansat și o aplicație care ar fi o platformă de tehnici de relaxare, eliberare și vindecare emoțională.

Cea din urmă susține că pandemia a schimbat multe lucruri în viața sa și că a determnat-o să se reorienteze către noi orizonturi. Niciodată nu i-a fost frică de necunoscut, așa că imediat cum a găsit o idee bună a și pus-o în practică.

Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu a mărturisit că avea în plan de câțiva ani să se axeze pe domeniul dezvoltării personale, domeniul care a cuprins-o garantat încă din anul 2015. Iată că acum tot ce avea în minte s-a concretizat. Anul acesta a profitat de evenimentele lipsă din cauza contextului și a plecat pentru a-și petrece toată vara în Ibiza.

Blondina nu s-a ferit să vorbească și despre echilibrul pe care îl are și în viața personală. Solista trăiește o frumoasă poveste de dragoste de nu mai puțin de nouă ani și a fost deja cerută în căsătorie.

‘În luna mai 2021 am împlinit nouă ani de relație! Momentan nu mă gândesc la o căsătorie pentru că nu este o prioritate în acest moment nici pentru mine și nici pentru el. Am fost cerută de soție acum câțiva ani la Barcelona, într-un cadru de vis, în vârful unui munte. Am răspuns “Da” și am un inel pe deget.

Este suficient pentru a ști în sufletele noastre că ne aparținem unul altuia. Nu-mi doresc să mă mai căsătoresc cu acte, mă simt deja ca o soție și îmi este foarte bine așa. Când va veni momentul unui copil, cu siguranță vă voi anunța. Cred că un copil este o responsabilitate enormă și mai întâi este nevoie să mă vindec și să evoluez eu pentru a putea crește un nou suflet’

Sylvia (Sursa: cancan.ro)