Din ce a ajuns să își câștige Sylvia Sîrbu existența în Ibiza. Celebra artistă a făcut o schimbare radicală de când a plecat din România

O mai ții minte pe Sylvia, artista care cânta cu DJ Rynno? Ce mai face astăzi fosta soție a cântărețului Andrei Ștefănescu de la Alb Negru. Faimoasa artistă a făcut o schimbare radicală de când a plecat din România. Unde s-a mutat și cu ce se ocupă acum, după ce a renunțat la muzică.

Au trecut nouă ani de zile de când artista Syvia a divorțat de Andrei Ștefănescu. Fosta componentă a trupei ASIA și solistul de la Alb Negru au fost căsătoriți din 2009 până în 2012, iar după trei ani de mariaj au decis să divorțeze, după ce cântăreața i-ar fi fost infidelă fostului concurent de la Asia Express.

După ce a agățat microfonul în cui și a renunțat la muzică, Sylvia s-a mutat de câțiva ani în Ibiza, acolo unde și-a construit o carieră de succes ca instructor de yoga, meserie care i se potrivește de minune frumoasei blondine.

Și aici sunt restricții, se închide tot de la 1 noaptea. Nu se mai poartă mască pe stradă, turiștii sunt însă relaxați, se distrează. Nu am luat Covid, m-am păzit bine”, a declarat, recent, Sylvia Sîrbu la o emisiune TV din România.

„Am profitat de pandemie pentru a trasa o nouă direcție în viața mea. Am creat o aplicație de meditații ghidate. Prin meditație ne putem schimba viața, accesăm inconștientul. Eu în Ibiza am venit să fac yoga, nu să dansez în cluburi. A trecut vremea lor.

Când Sylvia Sîrbu și Andrei Ștefănescu au făcut nunta în 2009, nimeni nu se aștepta ca cei doi artiști să se despartă vreodată. Cu toate acestea, fericirea a durat foarte puțin pentru solistul de la Alb Negru, care a descoperit că frumoasa lui soție nu îi era fidelă.

Andrei Ștefănescu declara, la vremea respectivă, că a angajat un detectiv particular care i-a dat verdictul crunt la care se aștepta: Sylvia și-a tradus soțul cu un tânăr de 20 de ani, alături de care a jucat într-un videoclip muzical.

„Zilele acestea au fost un coşmar pentru mine. Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special.

Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, spunea solistul de la Alb Negru, acum câțiva ani.