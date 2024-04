Candidatul la Primăria Bucureşti Cătălin Cîrstoiu a mers cu un mijloc de transport şi mai scump decât BMW X6. Cum a fost surprins medicul

În urmă cu câteva zile, Cătălin Cîrstoiu, candidat la Primăria Capitalei, a fost surprins în timp ce pleca de la o ședință într-un BMW X6. Acum, posibilul viitor primar s-a deplasat cu un mijloc de transport mult mai scump.

Cătălin Cîrstoiu a fost prezent în urmă cu câteva zile la o acțiune electorală organizată de Robert Negoiță. La plecare, candidatul la Primăria București a fost surprins în timp ce se urca într-un BMW X6, o mașină în valoare de peste 100.000 de euro.

Întrebat dacă îi aparține, acesta a spus că este mașina uneia dintre firmele sale. În urmă, cu o zi, candidatul coaliției PSD-PNL a participat la o acțiune politică din Sectorul 4.

Primarul Daniel Băluță l-a invitat să prezinte, alături de el, proiectul stațiilor noi de metrou din sudul Capitalei. La același eveniment a participat și Gabriela Firea, iar la finalul prezentării, Cătălin Cîrstoiu a plecat cu metroul.

Potrivit documentelor oficiale descoperite de către HotNews.ro, medicul are mai multe proprietăți declarate ca și manager al Spitalului Universitar București, dar folosește și proprietăți deținute de firmele sale și ale soției. Grupul de firme se numește Anemona.

Medicul mai multe apartamente în diferite zone de interes ale țării, precum Mamaia, Sinaia sau București, și o colecție de mașini scumpe, printre care și acel X6, dar fiind pe firme, nu sunt declarate.

Conform legii, el nu este obligat să își prezinte proprietățile firmelor în declarațiile de avere, în calitate de manager de spital sau în cea recentă de politician.

Întrebat de jurnaliști cum a reușit să dețină atâtea proprietăți și o avere impresionantă, Cătălin Cîrstoiu a menționat că el și soția sa muncesc de 20 de ani le „sar capacele”.

„Ce ar trebui, să merg cu trotineta, cu bicicleta sau cu o mașină mai ieftină și să ascund mașina scumpă în garaj? Este o abordare care este incorectă și nu încercati să duceți discuția înspre niște oameni care au muncit, să coborâți totul în derizoriu.

Eu am salvat oameni, am operat oameni de cancere osoase și am făcut-o cum am știut mai bine. Asta e meseria mea. Am operat mulți din colegii dumneavoastră care au avut aceste probleme. Atunci aveați o altă abordare”, a declarat medicul.