Alexia Eram, operată de urgență. Nici nu a putut dormi din cauza durerilor

Alexia Eram, operată de urgență după nici nu a putut dormi din cauza durerilor. Fiica Andreei Esca, trece prin momente grele. Aceasta și-a anunțat fanii de pe rețeaua de socializare că trebuie să ajungă imediat la spital pentru a fi operată de urgență. Vedeta are apendicită.

Andreea Esca trece prin momente de coșmar. Fiica ei, Alexia Eram, operată de urgență, după ce a avut dureri groaznice la stomac

Alexia Eram și-a anunțat fanii virtuali că nu a putut dormi toată noaptea din cauza dureilor de burtă, astfel că a mers la spital, unde medicii i-au pus un diagnostic grav-apendicită. Astfel, fiica Andreei Esca a rămas că va fi operată astăzi.

Alexia Eram, una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz, chiar dacă are de toate, este frumoasă, are un succes formidabil pe rețelele de socializare și are o relație de multe tinere invidiată, iubindu-se de câțiva ani cu Mario Fresh, nu est ocolită de probleme. De această dată problemele sunt de natură medicală.

Alexia Eram, o prezență plăcută în mediul virtual

Alexia Eram este apreciată pe rețelele sociale, unde își ține la curent fanii cu tot ce face, astfel că joi a făcut un anunț îngrijorător. Din nefericire, Alexia Eram le-a spus fanilor de pe contul ei de Instagram că are problemele de sănătate.

Cu zâmbetul pe buze, iubita lui Mario Fresh le-a povestit fanilor de pe rețeaua socială că nu a pdormit toată noaptea din cauza durerilor resimțite la nivelul stomacului și a burții.

Medicii i-au pus un diagnostic grav după investigații amănunțite

Astfel, fiica Andreei Esca nu a stat pe gânduri și a mers la medic pentru a-și face investigații. Din nefericire, diagnosticul medicilor a fost unul destul de grav, respectiv au anunțat-o că are apendicită și că trebuie operată.

Astfel, fiica Andreei Esca le-a transmis prietenilor virtuali că în această dimineață va merge la spital, la primele ore ale zilei, pentru a se opera de apendicită.

Este prima operație sub anestezie generală a Alexiei Eram

De asemenea, Alexia Eram le-a împărtățit fanilor din mediul virtual că este copleșită de emoții, aceasta fiind prima ei operație sub anestezie generală, însă a anunțat că își va impune o atitudine pozitivă.

”Update-ul zilei de astăzi este că azi-noapte m-a durut foarte tare stomacul și burta și am fost să îmi fac analize și ecografie și am apendicită, așa că mâine, la 09:00 dimineața sunt la spital ca să mă operez. Am emoții, pentru că este prima operație și prima anestezie generală, dar o să fie bine”, spunea ieri Alexia Eram pe InstaStory.