Când vine sfârșitul lumii, de fapt! Profețiile sunt alarmante: ce Papă va fi ultimul înaintea Apocalipsei?

Tot nu s-a aflat când vine sfârșitul lumii, de fapt. Toți oamenii ar vrea să știe, iar la această grea întrebare au răspuns de-a lungul timpului sau, mai degrabă, au făcut supoziții mai multe personaje.

Când vine sfârșitul lumii? Semnele văzute de profeți au început deja să apară

Mulți oameni se întreabă care va fi viitorul omenirii, dacă va exista un sfârșit al lumii și când va fi acesta. Astfel, omul a ajuns să caute aceste răspunsuri chiar și în trecut.

Nostradamus, unul dintre cei mai cunoscuți prezicători, nu este singurul care a spus ce se va întampla cu omenirea. Lângă el s-au alăturat multe nume care au spus predicțiile lor cu privire la sfârșitul lumii.

1. Profetiile Sfântului Nilus

Un calugar din secolul V, Nilus, a facut profetii despre secolul XX. Sfântul a dat și mai multe puncte de reper, cum va fi omenirea în vremurile de pe urmă. “Dupa anul 1900, spre mijlocul secolului XX, oamenii acelei vremi vor deveni de nerecunoscut. Cand va veni vremea sosirii Antichristului, mintile oamenilor nu se vor mai gandi decat la placerile carnale, iar dezonarea si lipsa de rusine vor fi din ce in ce mai puternice. Atunci lumea va deveni de nerecunoscut. Figurile oamenilor se vor schimba si va fi imposibil sa distingi femeile de barbati pentru ca vor fi lipsiti de rusine in haine si la par.

Morala si traditiile crestinismului si Bisericii se vor schimba. Oamenii vor abandona modestia. Falsitatea si lacomia vor atinge proportii nebanuite. Adulterul, placerea, homosexualitatea, dorintele secrete si crima vor domina societatea. Oamenii vor zbura prin aer ca pasarile si vor cobori in adancurile apelor ca pestii. Si cand vor ajunge la asta, acesti nefericiti vor trai linistiti, fara sa stie, saracii, ca sunt urmasii Antichristului”, a scris St. Nilus.

2. Profetia Calului alb

Mormonii cunosc aceasta profetie, care a fost facuta in 1843 de Joseph Smith, fondatorul mormonismului. Potrivit acestuia, “mormonii vor fi un popor mare si puternic”, la modul figurat, identificat cu “Calul alb” descris in Apocalipsa dupa Sf. Ion. Acest Cal va salva SUA. “O revolutie teribila va avea loc in America, asa cum n-a mai fost, iar tara nu va mai avea Guvern. Tatal se va intoarce impotriva fiului si fiul impotriva tatalui. Vor fi scene crude, cu varsari de sange, crime si violuri”, profețea Joseph Smith.

3. Profetiile papilor

Profețiile papilor este o lista de 112 fraze scurte, atribuite lui Sf Malachy. Lista cuprinde descrierea fiecarui papa, incepand de la Papa Celestine II, ales in 1143, si pana la cel numit “Peter Romanul”, al carui pontificat se va termina cu distrugerea orasului Roma. Actualul Papa Benedict XVI este cel dinaintea lui Peter Roman, astfel că, potrivit altor profetii, se pare ca ne-am apropia de sfarsitul lumii si urmatorul papa va fi ultimul inaintea sfarsitului lumii.

4. Profetiile lui Robert Nixon

Robert Nixon era un plugar din Cheshire, Anglia, la sfarsitul secolului XV. Acesta era bâlbâit și lumea credea că e retardat. Astfel, plugarul i-a luat pe multi prin surprindere cu predictiile sale. “Un vultur se va retrage intr-o insula cu soare, unde frunzele sunt verzi. Acolo va intalni o domnita”, a spus el. Se crede ca este vorba de Napoleon, care s-a retras pe St. Helena in 1815.

O alta predictie se pare ca se referea la tigari: “Oamenii vor avea scantei in gura”. Pe langa acestea, Robert Nixon ar fi vorbit despre calatoriile pe luna.″ Vor calatori cu rachete si vor avea becuri si aparate de inregistrat vocile”. Cand a ajuns la curtea regelui Richard III, nu a vut să mai facă profetii, cu exceptia uneia care spunea că el va muri d foame. Suparat, regele l-a trimis sa lucreze în bucataria Palatului, numai că, din greseala, un servitor l-a incuiat intr-o magazie, unde a și murit de foame.

5. Profetiile lui Tarabich

Mitar Tarabich a fost un sarb si a trait intre anii 1829-1899. Acesta a prevazut majoritatea evenimentelor importante din țara sa. “Dupa Tito, tara noastra va fi guvernata de un fel de comisie, dar nu va mai fi la fel. Chiar daca oamenii vor uita de saracie si foame si le va fi bine, fratii vor incepe sa se urasca si sa se gandeasca la rau.

Sarbii se vor separa unii de altii si vor spune ca nu sunt sarbi. Cel necredincios se va infiltra in popor si in pat cu surorile, mamele si nevestele sarbilor. Se vor naste numai oameni slabi si nimeni nu va fi atat de puternic incat sa nasca un erou adevarat”, spunea el. De asemenea, sârbul a prevazut aparitia televizorului: “Oamenii vor construi o cutie si inauntru vor fi un fel de imagini”.

6. Ursula Southeil Prophesies

Măicuța Ursula Sora Shipton a trăit între anii 1488-1561 și este considerata cel mai cunoscut profet din aceasta lista. “In jurul lumii vor zbura gandurile oamenilor, ca o clipire a ochilor. Apa va face minuni, ciudat, dar va fi adevarat”, spunea maicuta, care a prezis si aparitia vapoarelor. “Fierul va merge pe apa, ca un vas de lemn. Aurul va fi gasit in pietre, intr-o tara ce nu se stie deocamdata. In acele vremuri indepartate, femeile vor avea obiceiul nebun sa se imbrace ca barbatii, vor purta pantaloni, si isi vor taia pletele. Vor zbura prin aer, asa cum o fac vrajitoarele pe cozile de matura acum”, credea Shipton.

7. Adevaratul secret 3

Pe 26 iunie 2000, al treilea secret al Fatimei a fost spus de Cardinalul Ratzinger, acum Papa Benedict XVI. Secretul era vorba despre omorarea unui papa si despre un oras ajuns la ruina. Dar nu s-a spus atunci totul. Ceea ce nu se stie e ca portiuni din acest secret au scapat de-a lungul vremii, prin intermediul Maicutei Lucia. Culmea, secretul nu corespunde cu cel spus in 2000, astfel că multi cred ca Vaticanul a dat publicitatii un document fals. Se spune ca adevaratul secret era acela papa isi va pierde credinta.

8. Profețiile lui Baba Vanga

Baba Vanga a fost o bulgaroaica nevazatoare. A trait intre 1911-1996 si a devenit cunoscuta datorita puterilor sale mistice. Aceasta a prezis că oamenii vor deveni nemuritori pana in anul 4599 si 100 de ani mai tarziu vor face casa buna cu extraterestrii de pe sute de planete. Tot Baba Vanga a mai spus ca in 4509 oamenii vor comunica direct cu Dumnezeu. În 2221, in cautare de viata extraterestra, oamenii vor intra în contact cu ceva teribil, desi nu a spuns clar despre ce este vorba. Ea a mai prevazut ca in 2023 orbita Pamantului se va schimba, dar si ca in 2010 va incepe al treilea razboi mondial, ceea ce, din fericire, nu s-a intamplat.

9. Măicuța Hildegard von Bingen

Maicuta din secolul XII este recunoscuta pentru contributia la muzica clasica si la literatura. Intr-0 profetie a vorbit despre distrugerea Statelor Unite: “Inainte de a veni Cometa, multe natiuni, cu exceptia celor bune, vor fi roase de dorinta. Marea natiune de peste ocean, cu oameni din triburi diferite, va fi devastata de un cutremur, furtuni si valuri. Va fi impartita si o mare parte se va scufunda. Oceanul va inunda multe alte tari, asa ca orasele de pe coaste vor trai in frica si multe vor fi distruse. Fiintele vii vor fi omorate si chiar cele care vor scapa vor muri de boli groaznice”. Ea a prezis ca pacea se va instaura cand Franta va avea din nou la câră rege.

10. Profețiile lui Alois Irlmaier

Irlmaier a fost un german simplu, care in anii ’50 a facut predictii despre al treilea razboi mondial. Irlmaier a prezis ca acesta va incepe in Orientul Mijlociu, iar fortele navale se vor ingramadi in Mediterana, unde vor avea loc evenimente violente. Apogeul va fi atins in Balcani, unde Irlmaier vedea “balti de sange”, dupa ce “doi barbati vor omori un al treilea, sus-pus”. “Razbunarea va veni de undeva, de peste o apa mare. In acelasi timp, un dragon galben va invada Alaska si Canada, dar nu va ajunge prea departe”, mai spunea nemțul.