Când va ninge în România. Prognoza meteo până la finalul lunii noiembrie

Oficial am intrat în sezonul de toamnă, iar asta s-a resimțit la nivelul întregului teritoriu al României. Valorile termice au scăzut, față de luna precendentă, termometrele arătând valori scăzute. Zilele acestea ANM a emis și prognoza meteo până la finalul lunii noiembrie. Deși vom avea parte de precipitații și temperaturi, pe alocuri, sub media lunară, am aflat și când va ninge în România.

ANM a emis prognoza meteo până la finalul lunii noiembrie

Suntem de-abia la începutul lunii septembrie, prima lună de toamnă oficială. Valorile termice, mult mai scăzute, au devenit predominante în mai toată țara. Asta nu înseamnă, conform prgonozei ANM, că nu vom mai avea parte de căldură până la finele acestei luni. Recent, ANM a emis prognoza meteo a lunii noiembrie, iar datele arată schimbări importante ale vremii.

Așa se face că în următoarea perioadă, între 12 și 19 septembrie, valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână, „posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-estice, dar și ușor mai coborâte în cele nord-vestice.”, anunță ANM. Din punct de vedere al precipitațiilor, săptămâna în curs aduce un excedent, mai ales în zona Munților Apuseni și în nordul Carpaților Orientali.

În următoarele două săptămâni vom avea parte de valori termice mai coborâte, decât cele normale în această perioadă. În ceea ce privesc precipitațiile, ANM spune că „precipitațiile vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice și deficitare în jumătatea estică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.”

Prognoza meteo până la finalul lunii noiembrie, spune ANM, aduce valori termice specifice pentru această perioadă, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații pentru acest interval vor fi în general apropiate de cele normale. „Va exista posibilitatea unui ușor deficit în regiunile nordice”, mai precizează ANM în prognoza meteo până la finalul lunii noiembrie.

ANM anunță când va ninge în România

Prognoza meteo temporară pentru ultima lună din an, spune ANM, va aduce temperaturi între -1 °C și 5°C. Ne putem aștepta la aproximativ 3 până la 8 zile de ploaie în România în luna decembrie.

Conform prognozei, prima zăpadă ar putea veni în jurul datei de 4 decembrie, și vom avea câteva zile de zăpadă în România în luna decembrie. Tot în aceste prime zile ale lunii decembrie se preconizează valori termice sub -1 grade Celsius.

Rămâne să vedem dacă, într-adevăr, data de 4 decembrie va aduce și prima zăpadă, dar mai important este să vedem ce se va întâmpla cu căldura din calorifere în această lună.