Când va fi votat Guvernul Ludovic Orban în Parlament. Premierul desemnat a anunțat data oficială

După multe negocieri, premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat data oficială când va fi votat noul Guvern în Parlament.

Președintele PNL Ludovic Orban este perceput în sfera politică drept omul președintelui Klaus Iohannis, cel care l-a și desemnat premier. Cumulat cu implicarea șefului de stat în căderea Guvernului Dăncilă, rezultă o posibilă trecere fără probleme a guvernului condus de Orban, lucru care ar conta categoric la zestrea, tradusă prin voturi, candidaturii lui Iohannis.

Din cauza acestei zestre îi este îngreunată și misiunea lui Orban, anume reticențele șefilor celorlalte partide în a-l ajuta cu voturi pentru ca echipa sa să formeze viitorul guvern al României. Discuții și negocieri. Luni, Orban a anunțat că va depune lista miniștrilor și programul de guvernare în termenul constituțional. Președintele PNL își dorește ca votul de învestitură din Parlament să aibă loc cel târziu miercurea viitoare.

„În prima rundă de negocieri am arătat deschidere și am acceptat foarte multe propuneri. Astăzi, nu cred că există un motiv serios pentru ca partenerii noștri să nu dea un vot de încredere guvernului condus de mine. Am luat decizii în PNL pentru a facilita înțelegerile cu partenerii noștri. Privesc cu optimism situația din Parlament și am încredere că vom reuși să trecem acest Guvern.

Vom depune lista Guvernului și programul de guvernare în termenul constituțional. De asemenea, vom depune un calendar clar, astfel încât săptămâna viitoare luni, marți sau cel târziu miercuri să aibă loc votul de învestitură”, a declarat Orban.