Când trecem la ora de iarnă în 2024. Data în care noaptea devine mai lungă

Românii trebuie să știe când trecem la ora de iarnă în 2024, pentru a nu ajunge mai devreme la locul de muncă, deoarece ora 04:00 devine ora 03:00. Vezi în rândurile de mai jos când se dă ceasul înapoi cu o oră.

Când trecem la ora de iarnă în 2024

Ora de iarnă 2024 își intră în drepturi în fiecare toamnă, când se face trecerea de la ora de vară, motiv pentru care noaptea se prelungește cu o oră. În acest an, România trece la ora de iarnă pe data de 27 octombrie, când ora 04:00 devine ora 03:00.

România a adoptat acest sistem în 1917, în timpul Primului Război Mondial. După război s-a renunțat la folosirea orei de vară și a fost reintrodusă schimbarea din 1932 până în anul 1939. Pe atunci, ora se schimba în prima duminică a lunii aprilie, ora de vară, respectiv în prima duminică a lunii octombrie, trecerea la ora de iarnă. Citește și De la ger năprasnic, direct la primăvară! Zonele din România cu diferenţe de temperatură de 40 de grade. Avertisment de la meteo

România a renunțat de câteva ori la acest sistem

Între 1 aprilie 1940 și 2 noiembrie 1942, ora de vară a fost în vigoare permanent pentru România, iar din anul 1943, practica trecerii la ora de vară a fost suspendată. Din 1979, s-a revenit însă la acest procedeu în țara noastră. Convenţia a fost semnată prin ordonanţă guvernamentală, orarul de vară a fost din nou corelat cu cel practicat în ţările Uniunii Europene.

Specialiștii spun că pentru o acomodare mai ușoară a organismului și pentru a nu resimți decalajul orar, se poate face o schimbare treptată a programului de somn din timpul săptămânii, înainte de schimbarea orei din luna octombrie, cu 10-15 minute mai devreme în fiecare zi. Citește și Noul tip de vacanțe în care pleacă românii. Agențiile de turism au fost luate cu asalt în 2021

Ca în fiecare an, în România, schimbarea orei are loc de două ori pe an. Trecerea la ora de vară se face în ultima zi de duminică din luna martie – când ceasul se dă cu o oră înainte, acea zi devenind cea mai scurtă zi din an. Trecerea la ora de iarnă se va face în ultima duminică din luna octombrie, adică în noaptea de 26 spre 27 octombrie. Ceasul se reglează cu o oră în urmă, astfel că ora 04:00 devine ora 03:00. Uniunea Europeană discută de ceva timp însă despre renunțarea, din noiu, la acest sistem.

În anul 2018, un proiect inițiat în Parlamentul European propunea eliminarea schimbării orei și trecerea la ora standard, însă, de-a lungul anilor, doar o parte dintre țări au fost de acord cu această schimbare. Țările care au ales să nu facă trecerea de la ora de iarnă la ora de vară și invers sunt Turcia, Belarus, Rusia și Islanda.