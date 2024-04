Când se trece pe sub masă în Postul Paştelui 2024. Semnificația acestui obicei atât de important

Tradiția trecerii pe sub masă înainte de Paște este una adânc înrădăcinată și respectată de majoritatea credincioșilor. Dar ce semnificația are, când se trece pe sub masă în Postul Paştelui 2024 și, mai ales, de ce se face acest obicei an de an?

De ce se trece pe sub masă înainte de Paște

Postul Paștelui a început pe 18 martie 2024 și se încheie pe 4 mi 2024, înainte de Înviere. Obiceiul trecerii pe sub masă se face în Săptămâna Patimilor. Acest obicei simbolizează coborârea în mormânt alături de Iisus Hristos, pentru ca mai apoi creștinii să învie odată cu El.

Mai exact, trecerea pe sub masă este un simbol pentru coborârea și ridicarea din groapa morții. Masa aflată în mijlocul bisericii are întipărit trupul lui Iisus, care stă întins.

Această masă pe sub care trec creștinii în fiecare an se numește Epitaf și este un obiect confecționat din pânză de in, mătase sau catifea, pe care este imprimată sau pictată icoana punerii în mormânt a lui Iisus.

Sfântul Epitaf este scos în mijlocul bisericii în timpul slujbei „Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf”. Înainte de a trece pe sub masă, creștinii sărută Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, care sunt așezate pe Sfântul Epitaf.

Credincioșii pot trece pe sub masă o dată, ca simbol al Jertfei lui Iisus, în timp ce alții trec de trei ori, ca simbol pentru cele trei zile în care trupul Domnului a stat în mormânt.

Când se trece pe sub masă în Postul Paştelui 2024

Credincioșii trec pe sub masă în Vinerea Mare. Anul acesta, Vinerea Patimilor cade pe 3 mai. În Săptămâna Sfântă, credincioșii se pregătesc spiritual și fizic pentru ziua de Paște. Postul este foarte important, în special în această săptămână.

În Vinerea Mare, obiceiul trecerii pe sub masă este respectat de toți credincioșii, ca simbol al coborârii lui Iisus în mormânt și al revenirii sale.

Tot în Sfânta Vineri se face și pomenirea „Sfintelor și Mântuitoarelor și Înfricoșătoarelor Patimi ale Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos”.

După slujba Ceasurilor Împărătești, în Vinerea Mare, bisericile săvârșesc Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf Așa cum a Hristos a trecut prin mormânt pentru a coborî în iAd ca să îi învie pe toți cei drepți, la fel credincioșii trebuie să treacă prin mormânt pentru a putea dobândi viața cea veșnică în Împărăția lui Iisus.

Această simbolistică este una foarte importantă, de aceea obiceiul trecerii p sub masă este unul prețios și respectat de credincioși an de an.