Când se trece la ora de iarnă 2022. În ce zi se dau ceasurile înapoi

Când se trece la ora de iarnă 2022? Cu toții știm că primăvara și toamna se schimbă ora. În anotimpul rece, oamenii dau ceasurile înapoi în ultimul weekend din luna octombrie. Atunci când ora 04.00 va deveni ora 03.00. În acest mod, noaptea devine mai lungă, și implicit vom dormi mai mult. Dar haideți să aflăm exact când se trece la ora de iarnă 2022.

Toți românii trebuie să știe când anume trebuie să-și potrivească ceasurile în această toamnă. Mai precis, care este data la care ceasurile se dau înapoi și România revine la ora Europei de Est + 2 UTC. De regulă, schimbarea orei și trecerea la iarnă se face după echinocțiul de toamnă.

Când se trece la ora de iarnă 2022? Atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece prin emisfera sudică are loc echinocțiul de toamnă, oamenii vor trebui să-și dea ceasurile înapoi cu o oră. Pentru cei care sunt interesați, echinocțiul înseamnă că ziua este egală cu noaptea.

Anul acesta, trecerea la ora de iarnă se va face la data de 30 octombrie, duminică, atunci când ora 04:00 va deveni ora 03:00. Așadar, ultima zi din octombrie 1 va avea 25 de ore și nu 24 de ore.

Lunile trecute, țările membre UE ar fi trebuit să decidă dacă vor rămâne definitiv la ora de vară sau la cea de iarnă. Din nefericire, nu s-a luat încă o decizie definitivă, așa că țara noastră va trece la ora de iarnă luna viitoare.

Specialiștii susțin că trecerea la ora de iarnă poate avea efecte negative asupra sănătății organismului. Pentru a trece mai ușor peste aceste schimbări, trebuie să reducem consumul de stimulente, precum cafeaua, ceaiul negru și orice fel de energizante timp de jumătate de lună.

Mai mult de atât, este recomandat să avem o rutină înainte de a merge la somn: să facem o baie fierbinte și să nu mâncăm ciocolată.

Cu toate acestea, cei mai afectați de schimbarea orei sunt copiii și persoanele în vârstă. Printre efectele negative se numără insomnia, starea de oboseală, durerea de cap, dar și anxietatea. Adaptarea organismului la noul program se va face în aproximativ două săptămâni, așa că nu vă trebuie decât multă răbdare.

Încă din 1917, când a fost instaurată în România, românii sunt obligați să schimbe ora, fie că este ora de vară, fie ora de iarnă. Dar care sunt rațiunile din spatele aestor schimbări? Deși pare ciudat, rațiunile nu au legătură nici cu țările în sine, și nici cu alte lucruri. Motivele sunt cât se poate de simple, dar profitabile, sau nu, depinde de cum vezi lucrurile.

Cu câteva secole înainte de a fi implementat, Ben Franklin a propus un fel de oră de vară, numită în mod eronat ora de vară. Această schimbare și cea pentru ora de iarnă se întâmplă de două ori pe an. Inițial aest sistem a fost adoptat pentru a ne economisi bani pentru nevoile de energie.

Dar dacă săpăm mai adânc, vom afla că tradiția de acumulare a luminii de zi, care a fost adoptată acum o sută de ani, are o istorie și mai colorată.

În întreaga lume, ora de vară a afectat relațiile internaționale, a creat fusuri orare diferite și ne poate influența chiar și sănătatea.

În 1895, George Hudson, un entomolog din Noua Zeelandă, a venit cu conceptul modern al orei de vară.

El a propus o schimbare de timp de două ore, astfel încât să aibă mai multe ore de soare după muncă pentru a merge la vânătoare de insecte vara.

„Și-au amintit ideea lui Willett de a muta ora înainte și astfel de a avea mai multă lumină de zi în timpul orelor de lucru. În timp ce britanicii vorbeau despre asta an de an, germanii au decis să o facă mai mult sau mai puțin prin viabilă”, explică David Prerau, autorul cărții Seize the ”Daylight”