Când se mărită Iulia Albu. Declarații în premieră despre nuntă și locația surprinzătoare

Iulia Albu se pregătește de nuntă. Vedeta a spus că așteaptă să se dea drumul la organizat petreceri. De asemenea, vedeta ia în calcul să facă nunta undeva în străinătate. Fosta soție a lui Mihai Albu a vorbit și despre fiica ei, Mikaela, cu care are o relație specială.

Când se căsătorește Iulia Albu. Declarații în premieră despre nuntă și locație

Bat clopote de nuntă pentru Iulia Albu. Vedeta a declarat că se mărită, dar a vorbit și despre relația specială pe care o are cu Mikaela, fiica ei împreună cu celebrul designer de încălțăminte Mihai Albu.

„Nu înțeleg concepția asta cu călcatul pe urme’, adică de ce ar trebui să-mi calce mie pe urme, nu poate să-și facă urmele ei? Chiar dacă ar vrea să activeze în același domeniu cred că ar trebui să aibă drumul ei și mi se pare trist atunci când copiii sunt comparați cu părinții. Este vina părinților că pun foarte multă presiune pe copiii lor. Eu nu pun niciun fel de presiune pe Mikaela. Ea va face exact ceea ce dorește să facă. Este mult prea mică să-și dea seama acum”, a spus Iulia Albu.

Iulia Albu are obiceiul de a întârzia. La fel se întâmplă și la ședințele cu părinții

Iulia Albu a recunoscut că nu ajunge niciodată la timp, la ședința cu părinții și are o problemă cu profesorii. „În general nu apar la timp, pentru că, asta este, am un obicei în a întârzia la ședințele cu părinții și am avut întotdeauna, dar când apar lucrurile sunt foarte simple. De obicei am discuții cu profesorii. Mi se pare că foarte mulți profesori nu-și fac treaba cum ar trebui. Acum situația este diferită, pentru că Mikaela merge la o școală foarte bună”, a mai declarat Iulia Albu.

Iulia Albu a spus că se va mărita, dar că nu știe când. „Da, mă mărit, dar nu știu să vă spun când. Când se va da drumul la organizat petreceri. Eu am și foarte mulți prieteni și nu pot să fac o nuntă restrânsă (n.r. râde). Îți dai seama că voi face o nuntă restrânsă, foarte. Nu sunt sigură dacă o să fie în țară.

Poate fac două, una în străinătate, una aici. Să știi că nu avem de gând să facem o nuntă tipic românească. Spre exemplu, niciunul dintre noi nu agreează acest obicei de a pune bani în plic, vom face alt gen de nuntă. La noi este o problemă mare pe cine să punem nași, căci nu știm pe cine să punem. E prea complicat. Oare nu aș putea să fac fără nași?‘, a declarat Iulia Albu, potrivit libertatea.ro.