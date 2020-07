Iulia Albu o desființează pe Antonia: „O arde prost”

Iulia Albu o ia la rost pe Antonia! Ce detaliu a făcut-o pe fosta soție a lui Mihai Albu să o „demaște” în văzul tuturor. Aceasta a postat un mesaj în care a denigrat-o pe iubita cântăreață.

Iulia Albu, extrem de atentă la detalii și cu pretenții mari de la cele mai cunoscute persoane publice de la noi, a observat un detaliu care i-ar putea păta imaginea Antoniei în ochii unor fani mai critici. Una dintre cele mai frumoase femei din România a fost luată la rost de cunoscutul critic de modă din cauza manichiurii imperfecte pe care a făcut-o vizibilă chiar în cadrul unei reclame pentru bijuterii.

Desigur că nu era ceva extrem de inestetic, dar se vedea clar cum unghia era puțin crescută, iar cuticulele neîngrijite ca la carte. Unii din cei care o iubesc pe soția lui Alex Velea i-au luat apărarea, alții au avut și ei să-i reproșeze neglijența de care a dat dovadă tocmai într-un moment cum mai neoportun nu exista. Cei care au văzut mesajul stilistei sunt curioși cum va reacționa artista după cele menționate.

„Antonia “o arde” prost cu manichiura nefăcută de minim o luna intr-o reclama la bijuterii cu diamante. Da, Antonia este o femeie frumoasa cu o manichiura urâta si cam atât. Ce vinde? Diamante. Cică. Sub sloganul “este momentul tau sa strălucești si sa te simți frumoasa”, femeile din Romania, cărora mai nou li se spune prin reclama pe tv ca nu este necesar sa pună vata peste absorbant, ar trebui probabil sa înțeleagă ca este ok sa își facă manichiura o data la doua luni atâta timp cât arată ca Antonia si poarta diamante. Si, bineînțeles, când le gătește Alex Velea fiecare clătită in alta tigaie. Sau cum?🐉”

Iulia Albu