Când se lansează oficial Dacia electrică. Renault a făcut astăzi anunțul despre Dacia Urban City car

Anunțul a fost făcut oficial, Dacia electrică va apărea în curând pe piață. Renault confirmă că Dacia Urban City car este o mașină cu totul și cu totul excepțională. Care este data de lansare?

Când se lansează oficial Dacia electrică

S-a confirmat construirea unui model Dacia cu propulsie full electrică, nu electrificarea unui model deja existent în gama de la Mioveni, având o aparență cu totul nouă, susțin cei de la Renault. Cu ocazia rezultatelor financiare din 2019, vor lansa modelul pur electric Dacia-Urban City car. Acesta va fi lansată în cadrul anilor 2021-2022.

Anul trecut s-a anunțat că modelul electric de la Renault, K-ZE, oferit în China la un preț de 8.200 de euro, va ajunge în Europa sub sigla Dacia. Acestă mașină are un motor electric care poate dezvolta 44 de cai-putere și cu o autonomie de 250 kilometri în ciclul NEDC. Șeful Renault din Germania a decis însă, ca mașina să fie vândută sub brandul ei original, deși părea puțin probabil să fie sub brandul Dacia. Cu toate acestea vehiculul este destul de ieftin, el făcut în principal pentru piața din țara de origine.

Cum va fi noua Dacia?

Philippe Buros, directorul Renault Europa, a declarat într-un interviu la începutul anului 2020, că Dacia va lua tot ce se poate oferi de la francezi în ceea ce privește capitolul electric. Modelele Dacia preiau oricum tehnologia aflată în gama Renault doar că acestea au o întârziere, plus că este un argument bun de achiziție la raportul calitate-preț. Acesta mai susține că în 2-3 ani modelele Dacia vor fi complet electrificate.

Cel mai probabil va apărea și un model hibrid, acesta fiind SUV Duster facelift. Renault are în vedere și lansarea noului Twingo Electric, modelul Smart conține un motor electric de 82 de cai putere și 160 Nm, bateria având 17,6 kWh ce permite o autonomie de până la 160 de kilometri. Mașina va fi prezentată în cadrul Salonului Auto de la Geneva începând cu luna martie.