Când se joacă finala Cupei României, dintre FCSB și Sepsi Sfântu Gheorghe.

În cursa pentru finala Cupei României, au mai rămas doar cele două echipe: FCSB și Sfântul Gheorghe, reprezentând finala acestui sezon. Acest meci se va disputa pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Când se va juca acest meci?

Această partidă are o miză foarte mare, una fiind reprezentată de câștigarea trofeului și altă fiindcă câștigătoarea acestui meci va reprezenta fotbalul românesc în tururile preliminare ale Europa League.

FCSB a mai întâlnit-o pe Sepsi, în campionat, în sezonul regulat, învingând-o cu 2 la 1 la București și făcând egal 0-0 la Sfântul Gheorghe. Sepsi a învins o singură dată pe FCSB, cu 4-2, în 2018.

Într-o conferință de presă, de ieri, antrenorul echipei de forbal, Sepsi OSK, Leo Grozavu, a declarat că speră să aducă trofeul în premieră la Sfântu Gheorghe, urma meciului cu FCSB și astfel să îi facă fericiți pe suporterii care nu vor putea să asiste la finala Cupei României.

Leo Grozavu știe că covăsnenii au un avantaj înaintea duelului cu FCSB din finala Cupei României:

„Va trebui să dăm totul pe teren indiferent de starea de dinaintea jocului, de faptul că am jucat în deplasare şi alte lucruri. Sunt multe detalii care pot face diferenţa în finală. Dar noi ne dorim să ne bucurăm de moment, de faptul că am ajuns într-o finală. Faptul că nu avem nimic de pierdut, ci doar de câștigat, poate fi un avantaj pentru noi. Iar acest lucru poate face diferența. Îmi pare foarte rău că am ajuns într-o finală şi nu vom avea fanii alături. Este foarte greu. Probabil va fi singura finală fără spectatori din istorie. Vă daţi seama ce ar fi însemnat pentru fanii noştri o finală de Cupa României, cred că mare parte din oraşul Sfântu Gheorghe ar fi ajuns la meci. Ne pare enorm de rău că nu îi putem avea alături pentru că încurajările lor ne-ar fi ajutat. Nu ne rămâne decât să îi facem fericiți în faţa”, după cum a declarat, Leo Grozavu.