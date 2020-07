Harlem Gnohere a semnat! Ce echipă l-a transferat pe golgheterul FCSB

Harlem Gnohere și-a găsit echipă după despărțirea de FCSB. Atacantul francez a semnat un contract cu Royal Mouscron, formație din prima ligă belgiană. Clasată pe locul 10 în ultima ediție de campionat. De altfel, „Bizonul” revine la formația valonă după o pauză de șase ani. În acest timp a jucat în România, pentru Dinamo și FC FCSB. Semnase inițial cu Petrolul, dar nu a mai apucat să joace la ploieșteni. A fost dat afară din cauza problemelor de greutate. Gnohere ar putea debuta la Mouscron pe 16 august, contra lui Anderlecht.

Harlem Gnohere a fost omul cu golul pentru FCSB: 51 de reușite în 115 partide jucate!

„S-a profitat de această perioadă pentru a se finaliza venirea lui Beni Badibanga şi a lui Harlem Gnohere. Cei doi atacanţi au fost deja prezenţi în tribunele stadionului. Vor fi şi alte mutări, în următoarele zile, la Mouscron”, scriu jurnaliștii de la Dernier Heur.

Harlem Gnohere, 32 de ani, s-a despărțit în această vară de FC FCSB și este deja în litigiu cu ilfovenii. Francezul cere plata unor salarii restante și contestă decizia clubului de a-l trece în șomaj tehnic pe perioada pandemiei. Gnohere a fost printre jucătorii care au refuzat micșorarea contractelor în luna aprilie. Motiv pentru care Gigi Becali i-a trimis în șomaj tehnic. Toți aceștia consideră că măsura a fost una abuzivă și discriminatorie.

De la venirea sa la FC FCSB, în 2017, Harlem Gnohere a fost mai mereu golgheterul clubului. Are un total de 51 de goluri marcate în 115 partide. În prezent este cotat la 1,3 milioane de euro, conform Transfermarkt, dar cota sa era dublă în urmă cu un an. Sezonul trecut marca 19 goluri în 35 de partide pentru FCSB în toate competițiile. În acest sezon, fotbalistul a avut mai multe contre cu Gigi Becali. În plus, a avut o relație deloc bună cu fostul antrenor, Bogdan Argeș Vintilă.