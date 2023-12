Când se deschid cadourile de Crăciun. Ce spune tradiția și ce obiceiuri există în alte țări

Când se deschid cadourile de Crăciun? Cu siguranță acesta este unul dintre cele mai așteptate momente din an, iar sărbătorile de iarnă nu ar fi la fel de magice fără cadourile de la Moș Crăciun. An de an, copiii, dar nu numai, așteaptă cu nerăbdare pachetele de sub brad. Moș Crăciun vin în Ajunul Crăciunului, în seara de 24 decembrie, ceea ce îi face pe copii să doarmă cu un ochi deschis, iar alții stau de veghe ca să prindă momentul când Moșul intră tiptil în casă.

Istoria oferirii de cadouri de Crăciun

Majoritatea copiilor din întreaga lume cred bătrânul care lasă cadouri de Crăciun sub brad, fie că e Christkind în Germania, Magii din Spania sau Moș Crăciun din alte părți ale lumii.

Citește și: Legenda lui Moș Crăciun. De ce împarte cadouri și care este povestea sacului magic VIDEO

Dar unul dintre motivele principale pentru care se fac cadouri de Crăciun provine dintr-o veche credință creștină în darurile oferite lui Isus de către Magi.

Obiceiul de a face schimb și a deschide cadouri are loc în diferite momente în perioada sărbătorilor, în funcție de locul în care trăiești.

În Țările de Jos, copiii pot deschide cadourile în seara de Ajun a Sfântului Nicolae, pe 5 decembrie. Copiii din unele țări europene, cum ar fi Germania și Belgia, pot deschide cadourile în Ziua Sfântului Nicolae, pe 6 decembrie.

Pentru cei mai mulți copii din Statele Unite ale Americii, Australia și Regatul Unit, cadourile sunt deschise în ziua de Crăciun. În alte părți ale lumii, copiii pot deschide cadouri în dimineața zilei de 25 decembrie.

Oferea cadouri și momentul în care sunt deschise este în întregime la latitudinea tradițiilor familiei tale. Fie că este în seara de Ajun, devreme în dimineața de Crăciun sau după-amiaza când toată lumea este prezentă – important este să te bucuri de momentul petrecut alături de familie. În plus, fiecare familie are propriul obicei de a deschide cadourile de Crăciun.

Citește și: Singurul târg de Crăciun din România într-o zonă de munte. Nu e într-un oraş, are un peisaj de poveste

Mulți copii din Europa de Vest au norocul să primească două valuri de cadouri în perioada sărbătorilor. Înainte ca Moș Crăciun să facă apariția, un alt domn generos cu barbă albă îi vizitează deja.

În noaptea de 5 decembrie, copiii se preocupă să-și așeze pantofii curați la geam sau la ușă. În dimineața de 6 decembrie, copiii sunt întâmpinați de o avalanșă de cadouri care ies din pantofi.

Când se deschid cadourile de Crăciun

Răspunsul scurt este că nu există un moment special în care se face acest lucru. Fiecare familie are propriile obiceiuri.

Tradiția deschiderii cadourilor de Crăciun variază în funcție de obiceiurile familiei și de locul în care trăiești. În multe locuri din lume, copiii deschid cadourile în dimineața de Crăciun, adesea după ce au așteptat cu nerăbdare sosirea lui Moș Crăciun în timpul nopții.

În țări precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit și Australia, deschiderea cadourilor are loc în dimineața zilei de Crăciun, de obicei, după ce familia s-a adunat în jurul bradului de Crăciun.

În alte locuri, cum ar fi Țările de Jos, copiii pot primi cadouri în seara de 24 decembrie.

În unele țări europene, precum Germania, copiii pot deschide cadouri în dimineața zilei de Crăciun sau în timpul zilei de 25 decembrie. Există și tradiții precum colindatul sau petreceri de Crăciun care pot include deschiderea cadourilor.

Așadar, poți deschide cadourile pe 24 decembrie seara, în dimineața zilei de Crăciun sau mai târziu, după prânzul din această zi specială.

Citește și: Legenda uitată a lui Moș Crăciun: de la om viclean la cel mai bun

De asemenea, fiecare familie își poate face propriile tradiții. Puteți deschide toate cadourile deodată sau fiecare îl deschide pe rând. Indiferent de cum decizi să se întâmple acest lucru, important este timpul petrecut cu familia și bucuria sărbătorilor de iarnă.