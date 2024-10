Când s-ar fi despărțit Alexia Eram și Mario Fresh, de fapt. Detaliul care s-a aflat abia acum, după 8 ani de relație

Zvonurile potrivit cărora Mario Fresh și Alexia Eram nu ar mai forma un cuplu sunt alimentate din ce în ce mai mult. Artistul a lansat recent o melodie cu care și-a pus fanii pe gânduri, în timp ce Alexia își ocupă, la rândul ei, timpul cu proiecte profesionale.

După ce vara aceasta au aniversat 8 ani de relație, se pare că Mario Fresh și Alexia Eram ar fi pus punct legăturii lor. Zvonurile potrivit cărora cei doi nu ar mai forma un cuplu prind din ce în ce mai mult contur, iar fanii lor abia acum au aflat, deși despărțirea s-ar fi produs în urmă cu ceva timp. Cei doi nu s-au mai afișat împreună de aproximativ o lună și s-ar părea că de atunci nu mai sunt un cuplu.

În ultimul timp, Alexia Eram și-a dedicat timpul proiectelor profesionale și a bifat o performanță importantă. Fiica Andreei Esca a fost cooptată de către cei de la Netflix să realizeze un interviu cu o parte dintre actorii serialului Emily in Paris. După interviu, Alexia a participat și la un eveniment la Paris, unde l-a întâlnit pe actorul care îl interpretează pe îndrăgitul Alfie, în serialul de pe Netflix.

”Zilele acestea am fost copleșită de valul de lucruri bune care mi s-au întâmplat, printre care și marea întâlnire cu o parte din actorii serialului Emily in Paris pe care am așteptat-o cu sufletul la gură, dar și cu emoții. După ce am zburat în Cracovia împreună cu Netflix pentru a înregistra acest minunat interviu cu însuși Antoine, Luc și Julian în persoană, am avut șansa să fac cunoștință serile trecute cu Alfie tocmai în Paris.

A fost o adevărată realizare pentru mine și nu pot decât să mă bucur că această dorință a devenit realitate. Sper să urmăriți acest interviu cu mare entuziasm la fel cum aștept eu noul sezon Emily in Rome”, a scris Alexia Eram pe Instagram, în dreptul unei filmări de la interviu.