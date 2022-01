Când revine Gina Pistol la Chefi la cuțite, de fapt. Vedeta a făcut marele anunț EXCLUSIV

Chiar dacă a devenit mama unei fetițe, Gina Pistol se va întoarce pe micul ecran mai devreme de cei doi ani, prevăzuți în concediul de maternitate. Iubita lui Smiley a mărturisit pentru impact.ro că înlocuirea sa cu Irina Fodor a fost doar pentru sezonul filmat în Grecia, dat fiind faptul că ea nu a putut ajunge la filmări.

Gina Pistol a luat poziție și a lămurit ultimele informații apărute în mediul online, potrivit cărora ea a fost înlocuită cu Irina Fodor, în prezentarea show-ului culinar „Chefi fără limite”, de la Antena 1.

„În primul rând nu-i vorba despre Chefi la cuțite. Acum va începe Chefi fără limite pe care-l va prezenta Irina Fodor, întrucât eu nu am putut fi prezentă la filmările care au avut loc în această vară, în Grecia. Nu am fost înlocuită. Deja am fost anunțați că vom începe filmările”, a declarat Gina Pistol pentru playtech.ro.