Când își va deschide Bianca Drăgușanu „Școala divelor”. „Sunt adepta lucrului bine făcut”. EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu se numără printre vedetele care nu duc grija zilei de mâine. Din contră… Retrasă de ceva timp din lumina reflectoarelor, fostei asistente tv îi merge cât se poate de bine din contractele de imagini din care câștigă, lunar, aproximativ 30.000 de euro. Vedeta care niciodată nu iese din casă nemachiată, indiferent unde se duce, vrea să le dezvăluie și tinerelor, dar și altor femei de orice vârstă ce trebuie să facă pentru a arăta bine tot timpul. Aceasta nu a renunțat la intenția de a materializa un proiect, „Școala divelor”, pe care s-a gândit să-l demareze încă de acum trei ani.

Bianca Drăgușanu, detalii despre ,,Școala divelor”: când este gata proiectul?

După cum însăși mărturisește, chiar dacă nu a terminat nicio facultate din cele trei la care se înscrisese, Bianca Drăgușanu are în prezent tot ce-i trebuie și, cu toate acestea, muncește și acum la fel ca-n prima zi, când nu era celebră. Vedeta se ocupă personal de atelierul său de haine și are în plan și alte proiecte. Printre acestea și „Școala divelor”, la care s-a gândit încă în urmă cu trei ani, dar pe care nu l-a putut materializa încă din diverse motive.

„Mi-am da seama că cea mai bună școală-n viață care m-a ajutat pe mine să reușesc este de fapt școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două, trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin o facultate, dar am tot ce-mi trebuie, vreau să deschid o școală de dive”, declara aceasta înaintea pandemiei.

„Vreau să mă implic total”

Bianca intenționează ca în viitorul apropiat, cursantele să calce pragul școlii sale, în cadrul căreia ea ar urma să cumuleze trei funcții, de directoare, profesoară, dar și de model pentru elevele sale.

„A fost o idee de a mea de acum trei ani. Nu am materializat-o încă, dar nu am renunțat la ea. Pentru ce este nevoie să mă implic personal, iar timpul nu mi-a permis, momentan. Sunt adepta lucrului bine făcut, să iasă totul perfect, iar acest proiect necesită timp și implicare. Iar eu vreau să mă implic total, să fiu cea care predă”, a declarat vedeta pentru playtech.ro. Aceasta ne-a mai spus că nu iese niciodată din casă nemachiată, nici chiar atunci când duce gunoiul.

La 7.30 e deja trează

Bianca Drăgușanu ne-a împărtășitși cum arată o zi normală din viața ei, atunci când fiica sa merge la școală:

”La 7.30 sunt deja în picioare. Îmi pregătesc fetița pentru grădiniță, o conduc la clasă și apoi merg pentru o oră și jumătate sau chiar două la sală. Imediat după aceea mă duc la atelier. Acolo am întâlnire cu clientele mele, cu care vorbesc despre multe lucruri. Despre ce rochii le vin mai bine sau despre cum să-și aranjeze părul. Urmeaza în fiecare zi, de luni până vineri momentul în care îmi iau fata acasă, dar ne oprim mai întâi la ora de dans, în medie cam 45 de minute. Apoi, seara are și ea programul ei, care poate diferi!”.

Bianca are reședința într-un cartier rezidențial, unde locuiește împreună cu mama și fiica sa, cărora nu le lipsește nimic. ”Îmi ajut financiar toată familia”, ne-a mai spus aceasta.