Când începe Asia Express la Antena 1, de fapt. Postul TV a făcut marele anunț chiar azi

Când începe noul sezon al emisiunii Asia Express, de la Antena 1, este o întrebare la care se gândesc mulți telespectatori și fani ai competiției.

Ei bine, noul sezon Asia Express va începe în curând, tot la Antena 1. Premiul pus în joc este în valoare de 30.000 de euro, iar concurenții vor porni de data aceasta pe Drumul Împăraților, începând din Turcia și continuând cu Georgia și Azerbaijan.

Momentan, oficial, nu se cunosc numele vedetelor care participă în acest nou sezon al emisiunii, ci se cunoaște faptul că acestea vor avea la dispoziție un dolar pe zi și vor fi nevoite să își procure singure mâncarea, cazarea și transportul. În plus, vedetele sunt nevoite să depășească și bariere ce țin de limbăm cultură, și vor ieși din zona lor de confort.

Totuși, se vehiculează că printre vedete s-ar afla Andreea Antonescu, Pepe, Jo şi Juno, Connect-R sau Shift, conform click.ro.

Cert este că în această competiție inedită intră nouă perechi, pregătite să facă față tuturor provocărilor și, de ce nu, să își adjudece marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. De menționat este că România este prima țară ca va porni pe Drumul Împăraților, în aventura Asia Express. De asemenea, filmările pentru acest nou sezon încep luna aceasta.

Amintim că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat Asia Express, sezonul 3, după o competiție dură contra lui Speak și Ștefaniei. Atunci, telespectatorii și concurenții au avut parte de o cursă nebună și plină de neprevăzut, într-una din cele mai mari metropole ale lumii, și anume Taipei.

”Când ajungi la 50 de ani, te gândești că viața nu prea mai are cu ce să te surprindă. Lucrurile sunt deja așezate la vârsta asta și totul are cât de cât un curs firesc. Asta gândeam înainte de experiența Asia Express. Ce s-a întâmplat după, e cu totul altă poveste! Da, vârstă chiar e doar o cifră și important e cum ne raportăm noi la ce vedem în buletin. Să ieși din zona de confort înseamnă să începi să te cunoști cu adevărat. Așa am descoperit că încă mai duc și duc bine!”, spunea Sorin Bontea, imediat după finala concursului.