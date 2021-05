Când are loc unificarea echipelor de la Survivor România. Daniel Pavel a făcut anunțul șoc

Moment crucial în competiția Survivor România 2021! Când are loc unificarea echipelor din cadrul competiției sportive? Războinicii și Faimoșii uită de reproșuri și scandaluri și luptă mai tare pentru marele premiu. Daniel Pavel a venit cu noile detalii.

Survivor România trece la o altă etapă, una extrem de importantă și mult așteptată de fanii competiției sportive. Daniel Pavel a făcut un anunț surprinzător chiar la recentul consiliu pentru eliminare, înainte ca publicul să afle cine este favoritul săptămânii și cine părăsește show-ul.

Moderatorul a venit cu câteva detalii despre momentul crucial în care se află reality-ul – unificarea echipelor, care va avea loc în cursul săptămânii viitoare. Faimoșii și Războinicii luptă mai aprig pentru marele trofeu, iar momentul unificării vine cu o serie de suprize uriașe pentru cei din fața micilor ecrane, dar în special pentru concurenții din Republica Dominicană:

„“Vorbim despre o suită de evenimente care vă privesc direct. Urmează momentul unificării la , sezonul al doilea. O etapă nouă pentru voi, o etapă în care veți începe ziua cu jocuri surpriză. Jocuri care o să vă stimuleze diferit. După care veți avea ocazia să faceți o serie de lucruri după care tânjiți de mult timp.”

Bucuria uriașă a venit în dreptul celor care încă trag de ultimele forțe în drumul spre finala care se apropie din ce în ce mai tare. Toți vor avea ocazia să se spele cum se cuvine și să se aranjeze pentru o petrecere pe care cu toții o merită:

„Veți face duș, vă veți spăla părul, spălat pe dinți și toată suită de îngrijire corporală. Pentru fete – veți avea ocazia să vă pregătiți într-un mod diferit, să vă faceți părul, să vă machiați. Baieți, și voi veți avea ocazia de să vă aranjați părul, barbă. După această pregătire, vă veți îmbrăcă în haine frumoase și veți începe seară cu un „Cocktail Party”, unde veți avea ocazia să socializați ambele echipe.”

Mai mult decât atât, cei rămași în competiție eu parte și de o masă îmbelșugată la care visează de luni de zile, dans și o noapte încheiată la hotel, urmând ca după unificare să locuiască în același spațiu. Războiul recent a adus victoria de partea Războinicilor, scor 10-4, când punctul decisiv a fost adus de Maria, în duelul cu faimoasa Andreea Lodba.

Jocul de imunitate al săptămânii le-a adus eșecul celor de la roșii care au trebuit să-și ia adio de la Cucu, după ce acesta a fost desemnat de Zannidache. Votul publicului a decis ca băiatul de la Noaptea Târziu să părăsească Dominicana.

“Mă bucur mult că am stat împreună cu acești oameni frumoși timp de o lună. Îmi pare ră că nu am reușit să ajung aproape de finală. Probabil aveam mai multe șanse dacă intrăm de la început. Aveam posibilitatea să-mi întru în ritm, dar am intrat direct în competiția acerbă de la Survivor. Asta este, mai mult nu s-a putut. Cucu o să-și continue carieră. Plec cu totul și cu totul alt om acasă. Am venit un om avariat și cred că m-am reparat. O să-mi apreziez mai mult prietenii și familia. Eu, în ultimii 5, 6 ani, am fost doar de două ori acasă la părinții mei. Cred că primul lucru pe care o să-l fac este să mă duc să stau cu părinții mei”

Cucu