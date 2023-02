Cine merge la Eurovision 2023. Cele 12 piese calificate în finală

Finala pentru Selecţia Naţională Eurovision va avea loc sâmbătă, 11 februarie, pe TVR. Așadar, cine merge la Eurovision 2023 și care sunt cele 12 piese calificate în finală. Ilinca Băcilă și Laurențiu Nicolescu vor fi gazdele showului TV.

Cine ne va reprezenta la Eurovision 2023. Unde poate fi văzut showul TV

Show-ul finalei pentru Selecția Națională Eurovision difuzat de canalul public de televiziune va fi prezentat de Laurenţiu Niculescu, liderul formației The Colours şi Ilinca Băcilă, reprezentanta României la ediţia din anul 2017 a concursului Eurovision.

„Laurenţiu Niculescu şi Ilinca Băcilă vor prezenta evenimentul sâmbătă, 11 februarie, începând cu ora 20.30. Selecţia Naţională a ESC 2023 va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR Internaţional, TVR şi pe conturile din reţelele de socializare ale TVR”, a anunțat TVR.

Ilinca Băcilă a reprezentat România la Eurovision 2017

linca Băcilă este concurenta care a reprezentant România în anul 2017 la Eurovision şi a mai făcut parte din echipa de prezentatori a Finalei Eurovision România și în anul 2022. De asemenea, cântăreața îi va însoţi pe concurenţi în Camera Verde, de unde va transmite momente inedite pe tot parcurusl spectacolului.

Laurenţiu Niculescu (Lulu) este liderul trupei The Colours și a devenit cunoscut odată cu participarea lui la Şcoala Vedetelor. Cântărețul şi-a pus amprenta din punct de vedere muzical asupra unor producţii de televiziune, um ar fi: Surprize, Surprize, O dată în viaţă, Vedeta Populară… etc.

Anunțul Ilincăi Băcilă

„Anul acesta, se împlinesc 6 ani de când iau parte la acest minunat eveniment, pe care îl iubesc atât de mult.Peste câteva zile doar, revin alături de finaliştii Selecţiei Naţionale, în calitate de prezentatoare şi aştept cu mare drag să ajut concurenţii să se mai relaxeze înainte de concurs, aşa cum numai eu ştiu”, a declarat Ilinca Băcilă.

Ilinca Băcilă, recital în cadrul showului

În plus, Ilinca Băcilă va susţine şi un recital sâmbătă seară, împreună cu trupa ei – Gadjo Dilo şi va lansa piesa „Mahala”, aceasta fiind prima ei compoziţie muzicală.

„Am fost atât în faţa cât şi în spatele camerelor, mă regăseşti până şi în muzica Ştirilor TVR. Am avut şansa de a întâlni şi lucra cu oameni excepţionali… E pentru prima dată când Eurovisionul are ca moderator un producator muzical, obişnuit să sufle în aripi celor ce urcă pe scenă. Aşadar, iata-mă”, a spus și Laurenţiu Niculescu.

Unde se ține Eurovision 2023

Ediţia 2023 a Eurovision Song Contest se va ține în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, aceasta neptând să găsduiască concursul din motivele bine cunoscute.

Evenimentul va avea loc la Liverpool şi va avea două semifinale şi finala mare, toate transmise în direct de TVR.

Piesele calificate:

1. Deiona – „Call on me”,

2. Andrada Pop – „No time for me”,

3. Trupa Ocean Drive – „Take you home”,

4. Amia – „Puppet”,

5. Andrei Duţu – „Statues”,

6. Theodor Andrei (DGT) – „Off and on”,

7. Steven Roho, Gabriella şi Formaţia Albatros – „Lele”,

8. Aledaida – „Bla Bla Bla”,

9. Adriana Moraru – „Farales”,

10. Maryliss – „Hai vino”,

11. JaxMan – „Cool”,

12. Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea”.