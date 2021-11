Când apare noul sezon al serialului Dexter. Premiera are loc la 8 ani de la ultimul episod

La 8 ani de la finalul serialului „Dexter”: New Blood, Showtime se pregătește pentru un nou sezon, cel de-al nouălea. Criminalul în serie interpretat de Michael C. Hall va fi reactivat. Iată când apare noul sezon al serialului Dexter și când are loc premiera care va fi la 8 ani distanță de ultimul episod.

Serialul Dexter – când va avea loc premiera noului sezon

La aproape un deceniu după ce Dexter Morgan a dispărut din cauza uraganului Laura, trăiește acum sub identitate falsă în nordul statului New York, departe de casa lui inițială din Miami. El a plecat spre furtuna apusului, s-a întors și s-a pregătit pentru o nouă vărsare de sânge.

Michael C. Hall, criminalul în serie s-a întors și își concentrează pofta de sânge prin uciderea altor criminali în serie. Clyde Phillips s-a întors și ca producător executiv al noilor episoade.

Serialul Dexter – finalul ultimului sezon

Finalul serialului „Dexter” a fost difuzat pe 22 septembrie 2013, iar finalul controversat nu a fost deloc pe gustul fanilor. La scurt timp după ce sora lui Dexter, Debra Morgan (Jennifer Carpenter) a aflat că el este cu adevărat criminalul din Bay Harbor, ea a fost împușcată și ucisă de psihopatul Oliver Saxon (Darri Ingolfsson).

Dexter s-a învinuit pentru tragedie și a furat cadavrul lui Deb din spital, apoi a aruncat-o în ocean, așa cum a făcut cu toate victimele sale. A făcut un ultim apel către dragostea sa adevărată Hannah McKay (Yvonne Strahovski), de asemenea un criminal în serie, și la tânărul său fiu Harrison (Jadon Wells), care evadau în Argentina pentru a începe o nouă viață împreună.

Cu toate acestea, Dexter și-a dat seama că toți cei apropiați lui au ajuns condamnați, așa că și-a condus barca într-un uragan. Prietenii și colegii săi de la Departamentul de Poliție din Miami credeau că a murit în furtună, dar personajul a fost văzut după ceva timp trăind o viață de singurătate ca un tăietor de lemne în Oregon.

Premiera noului sezon al serialului Dexter

Următorul sezon al serialului Dexter, cel de-al nouălea este fixat să apară la aproximativ 10 ani de la evenimentele finale. Dexter și-a luat la revedere de la Oregon și acum trăiește sub identitatea falsă a lui Jim Lindsay, un comerciant local, în Iron Lake, New York.

Fanii serialului probabil se întreabă când apare noul sezon al serialului Dexter. Premiera are loc la 8 ani de la ultimul episod, data stabilită fiind 7 noiembrie 2021.