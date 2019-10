Când apare filmul lui Selly și 5GANG. Vloggerul a investit o avere în această producție

Când apare filmul lui Selly și a 5GANG, gașca de la Global Records? Vloggerul a investit o avere în această producție.

Iarna această nu va mai fi pentru mulți copii cu ”Singur Acasă” de pe PRO TV, privit din canapea, acasă, ci cu ”5GANG THE MOVIE”, la cinematografe. Cu multă speranță, Selly a declarat că și-a băgat toți banii în acest proiect. Mica vedetă de pe internet a spus că a muncit mult la scenariu, că s-a gândit împreună cu o echipă foarte mare la toate detaliile și așa a ieșit ”un film de cinema”, nu vlog-uri ca până acum. Pentru ca totul să fie ca la carte, Selly și-a pus toată întrederea în Bromania, care este și ”actor, regizor, set supervisor, producător”.

„E un proiect la care am muncit foarte, foarte mult, să scriem scenariul, să gândim împreună cu o echipă foarte, foarte mare. E un film de cinema! E complet altceva. Nu sunt vlog-uri, nu sunt scheci-uri. Filmul ăsta se filmează în aproape o lună, este un film de o oră și jumătate. Este un proiect care a costat foarte mult, un proiect în care am băgat și eu foarte mulți bani, dar credem că o să iasă foarte, foarte bine”, a declarat tânărul.

”Am vrut să facem o comedie la care să râdă și oamenii mari”

Cât despre când va putea fi văzut de micii admiratori ai găștii de la Global Records, Selly a scris, în josul unui vlogg: ”5GANG THE MOVIE va iesi de Craciun si va fi in toate cinematografele din tara. Suntem super hypeddd pe proiectul asta si cred ca si voi. Iarna asta ne vedem on the big screen!”.

Filmul de Crăciun este bazat pe fapte reale, trăite, povestite și îmbinate în scenariu de către membrii 5 GANG. ”E o comedie de familie. Am ales Crăciunul ca temă pentru că 5 Gang s-a lansat acum doi ani de Crăciun și are sens în povestea asta. Am vrut să facem o comedie ușoară, la care să râdă atât fanii noștri, cât și oamenii mari. Cred că o să prindă pentru că este autentică”, a declarat Selly.