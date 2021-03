Când apar noi episoade din Lucifer pe Netflix. Partea a doua din sezonul 5, în curând

Anunțul pe care toate româncele îl așteptau a sosit, într-un final. Serialul Lucifer de pe Netflix revine cu a doua parte din sezonul 5. Când apar ultimele episoade din cel mai popular serial al ultimilor ani. Tom Ellis, protagonistul filmului, a dat vestea cea mare.

Vești excelente pentru fanii serialului Lucifer de pe Netflix. Românii cărora le este dor de chipeșul Tom Ellis se vor putea răsfăța, în curând, cu urmărirea părții secunde a sezonului al cincilea al celui mai popular serial din ultimii cinci ani. Oficialii de la Netflix România au postat, pe pagina lor oficială de Facebook, anunțul pe care iubitorii celui mai îndrăgit diavol îl așteptau.

Bazat pe personajul Vertigo din universul DC Comics cu același nume, Lucifer a anunțat data lansării sezonului 5, partea a doua, fanilor de pe Twitter, într-o notă amuzantă și jucăușă:

Anunțul emisiunii a fost făcut printr-un meme cu Diavolului (Tom Ellis) reprezentând fanii serialului care o îmbrățișează pe Chloe Decker (Lauren German) este mult așteptata știre de lansare.

Prima parte a sezonului 5 din Lucifer a debutat pe Netflix în august 2020, încheindu-se cu un cliffhanger epic. Ultimii fani l-au văzut pe detectivul diavolesc, el a venit față în față cu frații săi angelici Mihail, Amenadiel și tatăl lor, Dumnezeu, interpretat de actorul Dennis Haysbert. „Dragul bătrân tată”, așa cum îl alintă Lucifer, a sosit pentru a opri lupta iminentă care a izbucnit între Lucifer și a fricii lui Amenadiel că Michael l-a rănit cumva sau îl va răni pe Charlie, fiul aparent muritor al lui Amenadiel.

Tom Ellis a fost foarte emoționat de faptul că a terminat filmările la serialul care i-a adus popularitate la scară mondială. Superbul actor a postat o fotografie pe conturile sale de socializare, cu un cadou inedit primit de la soția sa, Meaghan Oppenheimer. Partenera de viață a lui Lucifer i-a dăruit o brichetă actorului, pe care sunt gravate două date: 17 martie 2015 și 29 martie 2021, perioada în care s-au desfășurat filmările pentru serialul Lucifer.

We know that more episodes are what you truly desire. Season 5B arrives on Netflix May 28th. pic.twitter.com/TXP2WFZwNh

— Lucifer (@LuciferNetflix) March 29, 2021