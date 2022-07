Când a absolvit Alexia Eram facultatea, de fapt. Nu, nu în 2022: „Am plâns de vreo cinci ori”

Alexia Eram a vorbit despre un moment extrem de important în viața sa. Tânăra le-a oferit recent internauților poze și filmulețe de la absolvirea facultății. Cu toate astea, nu în anul curent a terminat studiile. Ce detalii a oferit fiica Andreei Esca despre ziua cea mare? Ea a fost extrem de emoționată și a plâns pe tot parcursul evenimentului, mai cu seamă că a avut toată familia alături. „Am plâns de vreo cinci ori”, a mărturisit fata.

Internauții au văzut recent poze și filmulețe emoționante pe rețelele de socializare cu Alexia Eram. Fiica Andreei Esca a trecut prin mari emoții atunci când a absolvit facultatea. Trăirile au fost intense cu atât mai mult cu cât marele eveniment fusese amânat din cauza pandemiei.

Ea a recunoscut în cadrul emisiunii ,,La Măruță” că diploma a luat-o în urmă cu doi ani, dar abia acum s-a putut bucura de pozele obișnuite cu roba și de ceremonia meritată după anii de studiu.

Alexia Eram: Am avut emoții când am terminat facultatea. Acum doi ani am primit diploma prin poștă și acum s-a putut face și evenimentul de absolvire. Eu am plâns de vreo cinci ori. Nu a fost greu pentru că mi-a plăcut și veneam și des acasă. Am făcut și ore online.