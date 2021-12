Campioanele olimpice de la Tokio, aproape de un mare premiu. Pentru ce luptă Ancuța Bodnar și Simona Radiș

Campioanele olimpice de la Tokio, aproape de un mare premiu. De multă vreme, la nivel mondial, România a avut doar câteva nume de sportivi care au fost desemnați primii din lume în domeniul lor. Simona Halep, Ana Maria Popescu și Cristina Neagu s-au bucurat individual de această recunoaștere anuală. A venit rândul unui echipaj, fie el compus din doar două sportive, să lupte pentru o un asemenea premiu prestigios.

Campioanele olimpice de la Tokio, aproape de un mare premiu. Ancuța Bodnar și Simona Radiș sunt cele două sportive care au adus singura medalie de aur a României la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio. Cele două canotoare de 22 de ani au câștigat proba de dublu vâsle, stabilind și un nou record olimpic. Din 1984 nu mai luase România aurul în această probă. La Olimpiada de la Los Angeles, Elisabeta Lipă, care avea 19 ani, reușea această performanță.

„A fost o cursă grea, dar foarte frumoasă. Am plecat cu încredere și am reușit să aducem medalia. Ne-am îndeplinit visul, i-am făcut mândri pe cei de acasă și suntem foarte fericite. Ne doream să batem recordul olimpic, dar nu ne așteptam. Au fost doi ani grei, cu muncă, fără pauze și vacanțe. Am muncit mereu pentru același vis. A fost greu, ne-am antrenat singure în pandemie, dar acum totul a meritat. I-am făcut mândri pe toți, Am meritat tot”, a declarat Ancuța Bodnar la finalul probei ce le-a făcut campioane olimpice, citată de Playsport.