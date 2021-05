Camelia Șucu a vorbit despre căsnicia și divorțul de Dan Șucu. După o viață împreună și o afacere de succes, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Ea a povestit despre cum s-au cunoscut, spunând că le-a făcut cunoștință o colegă de liceu cu care a rămas prietenă până în ziua de astăzi.

Cei doi s-au întâlnit pe vremea când Camelia Șucu era studentă la Medicină, însă era într-o altă relație atunci.

Apoi, s-au întâlnit pentru a doua oară întâmplător, după care a urmat o altă întâlnire la munte, însă nu a existat o „pasiune nebună”, recunoaște Camelia.

Deși a fost cerută în căsătorie la șase luni de când s-au cunoscut, Camelia Șucu spune că a acceptat și nunta a avut loc anul următor.

În plus, spune Camelia Șucu, despărțirea s-a întâmplat din cauză că nu au reușit să dezvolte o relație de prietenie. Deși au fost parteneri de afaceri, nu au fost prieteni buni, iar asta a dăunat căsniciei.

„Pentru mine, divorţul a venit ca o rezultantă a faptului că noi nu am fost buni prieteni, am fost foarte buni parteneri de business, dar nu am fost prieteni.

Nu am ştiut să ne împărtăşim problemele unul altuia.. Din păcate, vieţile noastre personale şi profesionale au fost foarte strâns împletite, eram parteneri în 18 firme, iar atunci când Dan s-a hotărât să plece de acasă, mi-a cerut să plec şi din companie.

Nu ştiam nici ce e ăla divorţ, dar să renunţ şi la companie. În acel moment a trebuit să facem o analiză a firmelor şi astfel am descoperit lucruri care m-au făcut să nu mai am încredere în partenerul meu şi nici respect pentru ceea ce a făcut”, a continuat ea, spunând că a simțit că el voia să plece de acasă și să rămână singur în companie cu toate drepturile și beneficiile.