Calina Roman, dată afară din magazine și din taxi. Nepoata Oanei Roman a trăit clipe cumplite

Calina Roman, fiica Catincăi Roman și nepoata Oanei Roman, a răbufnit după o întâmplare neplăcută, ziua în amiaza mare, în Capitală. Astfel, tânăra le-a povestit fanilor săi de pe rețelele de socializare tot ce a pățit și cum a fost tratată de persoanele întâlnite.

Ieri, Calina Roman nu a avut o zi prea frumoasă. Astfel că nepoata Oanei Roman le-a povestit fanilor ei de pe Internet prin ce anume a trecut, dar și ce crede despre cei care se poartă astfel.

Astfel că tânară a spus pe Instagram cum, deplasându-se cu un taxi, cățelușa ei a avut un oment de rău, așadar a vomitat în mașină. Ca să „îndrepte” situația, Calina a coborât repede din taxi și a intrat într-un magazin ca să revină să curețe mașina. Din nefericire însă, Calina Roman nu a avut deloc parte de ajutorul și înțelegerea la care se aștepta, deoarece, neavând unde să își lase cățelușa, ea a trebuit să intre ci ea în supermarket, dar angajații au dat-o numaidecât afară.

„Trăim într-o țară jalnică, din păcate, jalnică. Efectiv îmi vine să plâng. Nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă și cum nu ne poate lăsa să intrăm cu animalele nicăieri. Am fost dată afară efectiv din magazin, la modul „ieși afară, ieși afară imediat cu câinele”. Și la farmacie am pățit fix același lucru. Totuși, suntem în 2021, dar trăim de parcă am fi sălbatici”, a spus, scandalizată, Calina Roman pe Instagram.