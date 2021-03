Ce a spus Iulia Albu despre Oana Roman la Pro TV. Măruță a început să râdă

Iulia Albu o comentează din nou pe Oana Roman. Ce a spus vedeta despre recenta postare a fiicei lui Petre Roman? Mărturiile au avut loc în cadrul rubricii „Marțea neagră”, de la Pro TV.

Oana Roman e unul din personajele care intră aproape cel mai des în rubrica Iuliei Albu din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Fosta prezentatoare de televiziune a fost aspru discutată de mulți, nu numai de fosta soție a designer-ului de pantofi, cu privire la felul mult prea exagerat de a-și edita fotografiile. De asemenea, nu este nici primul sau ultimul personaj monden căreia i-a reproșat același lucru.

“Foarte îndrăzneață fotografia pentru ea. Ar putea să fie o inspirație pentru fete cu siluete care nu se încadează în șablonul 90-60-90. Nu m-am luat de niciun defect, tocmai nu înțeleg de ce din nou a postat o fotografie atât de prelucrată. Acum vreo săptămână am mai comentat asta la adresa ei”, Iulia Albu despre Oana Roman.

Amintim că blondina susține naturalețea și dorește ca și vedetele de la noi să cuprindă inițiativa multor staruri de peste meleaguri care militează pentru același lucru. De asemenea, standardele frumuseții s-au aliniat noilor intenții ale multor influencerițe de pe Instagram.

„În general, lumea influencerilor este foarte pestriță, iar noi avem norocul să trăim într-o țară care ne permite și să-i observăm în sălbăticie și în captivitate și să-i și comentăm. Oana Roman este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. (…) Nu sunt sigură că ea e persoana potrivită pentru asta, iar fotografiile pe care le postează sunt foarte modificate”, a spus Iulia Albu.

Stilista a declarat de nenumărate ori că Oana ar putea să fie un real influencer pentru femeile cu diverse măsuri, dar că greșește enorm atunci când își modifică fotografiile de pe rețelele de socializare, ascunzând realitatea.

„Eram curioasă dacă și un bărbat ar vedea prima oară asta în imagine! Cum poti sa te pozezi pe Instagram avand bautura? E ridicol! Aceste licori se țin în locuri speciale. Este una dintre persoanele care aspiră să fie influencer. Nu are un discurs coerent, iar fotografiile pe care le postează sunt editate. Ţinuta nu este ok din niciun punct de vedere. Este atât de greşit tot. Rochia este urâtă! De ce ai pune cordon la o rochie ce are imprimeu. Dacă ai decolteu, îl arăţi. Nu trebuie să fii un munte acoperit de haine.””

Iulia Albu