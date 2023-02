Calendar ortodox februarie 2023. Zilele în care sunt sărbători cu cruce roșie

Calendar ortodox februarie 2023. Luna februarie, a doua lună din an, mai este numită Făurar sau Luna lupilor. Important este și faptul că este cea mai scurtă din an, însă aduce momente importante pentru toți credincioșii. Luna aceasta, pe 2 februarie, este prăznuită sărbătoarea cu cruce roșie, Întâmpinarea Domnului.

Cele mai importante sărbători în luna februarie 2023

Dacă nu știați până acum, luna februarie este a doua lună a anului în calendarul gregorian. Ziua are 11 ore şi noaptea are 13 ore. Denumirea ei provin din latinescul „februarius” – de la „februa”. Această lună a fost adăugată în calendarul roman în secolul al VII-lea î.Hr., împreună cu luna ianuarie. În plus, luna februarie avea semnificația zeului împărăţiei subpământene Februs. În 2023, februarie are 28 de zile.

Calendar ortodox februarie 2023. Luna aceasta, creştinii ortodocşi prăznuiesc mai multe sărbători importante, unele însemnate cu cruce roșie, iar altele cu cruce neagră, printre care Întâmpinarea Domnului, pe 2 februarie, Sfântul Haralambie, Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Moșii de iarnă.

Prima sărbătoare a lunii februarie este este cea pe data de 2 februarie, atunci când are loc sărbătoarea Întâmpinarea Domnului, cunoscută în popor şi sub denumirea de Stretenie.

În acestă zi sfântă, Biserica Ortodoxă prăznuiește un eveniment important din viața lui Iisus Hristos. Așadar, după 40 de zile de la naşterea Sa, Pruncul Sfânt a fost dus la Templul Ierusalimului de către Fecioara Maria. Se știe că ea i-a dăruit ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l pe fiul său la altar.

Sărbătorile cu cruce neagră din luna februarie sunt: Sfântul Haralambie (10 februarie), Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul ( 24 februarie) și Sfinții Cuvioși Ioan Casian și Gherman (28 februarie). În acest zile se fac slujbe speciale în biserici.

Calendar ortodox februarie 2023 – Întâmpinarea Domnului, sărbătoare cu cruce roșie

1 M Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas (Post. Nu se fac nunți)

2 J (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Evrei VII, 7-17 (Utrenie: Luca II, 25-32) (Nu se fac nunți)

3 V Sf. și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu; Sf. Proorociță Ana (Post. Nu se fac nunți)

4 S Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie

5 D Sf. Mc. Agata și Teodula (Începutul Triodului). Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

6 L Sf. Ier. Vucol, ep. Smirnei și Fotie, patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare

7 M Sf. Ier. Partenie, ep. Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Proroc Zaharia (Harți)

9 J Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Nichifor

10 V †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina (Harți)

11 S Sf. Sfințit Mc. Vlasie, ep. Sevastiei; Sf. Teodora

12 D Sf. Ier. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Mc. Hristea. Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Întoarcerii Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2.l

13 L Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. și Mc. Acvila și soția sa, Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patr. Alexandriei

14 M Sf. Cuv. Auxenție, Maron și Avraam

15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior (Post. Nu se fac nunți)

16 J Sf. Mc. Pamfil preotul și Valent diaconul; Sf. Ier. Flavian, arhiep. Constantinopolului

17 V Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împ. Marcian și Pulheria (Post. Nu se fac nunți)

18 S Sf. Ier. Leon cel Mare, ep. Romei (Pomenirea morților – Moșii de iarnă)

19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon și soția sa, Apfia. Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a lăsatului sec de carne); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

20 L Sf. Ier. Leon, ep. Cataniei; Sf. Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

21 M Sf. Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie, arhiep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

22 M Aflarea moaștelor Sf. Mc. din Constantinopol (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

23 J Sf. Sfințit Mc. Policarp, ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

24 V † Întâia și a doua aflare a Capului Sf. Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lactate și pește. Nu se fac nunți)

25 S Sf. Ier. Tarasie, patr. Constantinopolului (Sâmbăta Sf. Cuvioși) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți)

26 D Sf. Ier. Porfirie, ep. Gazei; Sf. Mc. Fotini Samarineanca (Lăsatul secului pentru Postul Sfintelor Paști) (Dezlegare la ouă, lactate. Nu se fac nunți). Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a lăsatului sec de brânză); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

27 L Sf. Cuv. Mărt. Procopie și Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Sfintelor Paști) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți)

28 M †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfințit Mc. Proterie, patr. Alexandriei (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine și apă. Nu se fac nunți).

Postul Paștelui începe în luna februarie

În luna februarie 2023 se intră și în Postul Paștelui, aceasta fiind cea mai importantă perioadă de post de peste an. Înainte de a intra oficial în Postul Paștelui 2023, pentru credincioși urmează două momente importante: ziua în care se lasă sec de carne și ziua în care se lasă sec de brânză.

Anul acesta, Postul Paștelui 2023 începe pe data de 27 februarie. Este cel mai lung post de peste an și durează 48 de zile, cele mai aspre zile de post fiind în Săptămâna Mare.