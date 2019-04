Evaluarea Națională va fi susținută în 2019 de elevii de clasa a VIII-a, într-o singură sesiune, în perioada 18 – 21 iunie. Înscrierile se vor face între 3 și 7 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate după depunerea și soluționarea contestațiilor, pe data de 29 iunie. Iată tot ce trebuie să știe părinții și elevii despre Evaluarea Națională.

Ministerul Educației este instituția care coordonează la nivel național organizarea și desfășurarea Evaluării Naţionale 2019, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare. Pentru a susține Evaluarea Națională, elevii nu trebuie să plătească nicio taxă, indiferent că fac parte din învățământul de stat sau din cel privat.

Calendar Evaluare Națională 2019

3 – 7 iunie: î nscrierea elevilor



7 iunie: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a



18 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă



20 iunie: Matematică – probă scrisă



21 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă



25 iunie: afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)



25 iunie: depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)



26 – 28 iunie: soluționarea contestațiilor



29 iunie: afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor



Inspectoratele școlare județene sunt cele care coordonează și organizează la nivel județean și la nivelul Capitalei Evaluarea Națională și tot ele se ocupă de valorificarea rezultatelor.

Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul evaluare.edu.ro. Media obținută de elevii care termină clasa a VIII-a la Evaluarea Națională va reprezenta un criteriu esențial de admitere la liceu.

Ce spune ministrul Educației despre Evaluarea Națională

Ministrul Educației este de părere că Evaluarea Națională nu va mai fi necesară din 2020, când învățământul obligatoriu va fi de 12 clase. Ecaterina Andronescu vrea, astfel, să desființeze Evaluarea Națională, propunerea fiind deja discutată cu directorii de școli.

„Noi am declansat aceste dezbateri publice cu directorii scolilor si-n Bucuresti, si-n alte judete din tara sa incercam sa vedem si care este perceptia. Pentru că acum evaluarea de la clasa a VIII-a este doar o evaluare pentru incheierea gimnaziului si repartizarea elevilor in scoli profesionale, clasice sau duale, si respectiv in licee. Clasa a VIII-a nu mai reprezinta sfarsitul invatamantului obligatoriu, cum era in legea 84, de exemplu. Daca invatamantul devine obligatoriu pe 12 clase se justifica evaluari intermediare? Ca sa intarim ritmul acesta al invatarii continue, pentru ca el este cel care da si temeinicie invatarii. Toate sunt care, fara indoiala, merita sa le discutam”, a spus Ecaterina Andronescu în luna martie.

Ministrul a mai spus că și-ar dori un examen intermediar pentru liceeni care trec din clasa a X-a în a XI-a, similar examenului de treaptă.