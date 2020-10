Cafeaua care a cucerit internetul. Cum se prepară noua băutură Dalgona

Oamenii au dat uitării simpla cafea sau alte băuturi energizante și răcoritoare! Cafeaua Dalgona e acum preferata tuturor. Se face foarte simplu, arată spectaculos, te revigorează și e delicioasă. Cum se prepară aceasta?

Cum să prepari cea mai bună cafea Dalgona?

Noua băutură care a împărțit lumea în două se numește Dalgona, se face foarte ușor și e iubită de cei mai mulți. În timp ce unii preferă cafeaua clasică, alții au renunțat la orice alte băuturi pe care obișnuiau să le bea dimineața sau la prânz în detrimentul noii cafele. Ai nevoie de puține ingredinte, iar modul de preparare e unul extrem de ușor. Dalgona nu e altceva decât o cafea indiană bătută.

Singurele diferențe dintre aceasta și cea clasică sunt că aici ai nevoie de laptele rece, iar la suprafață te poți bucura de o spumă delicioasă. Numele ei vine de la textura asemănătoare cu dulciurile din bomboanele tip fagure din Coreea de sud. Tot ce trebuie să faci pentru a-ți surprinde apropiații dimineața este să amesteci cantitate egală de ness cu zahăr și apă, le bați bine cu ce ai la îndemână până ce acestea formează o spumă, iar mai apoi adaugi laptele rece și deasupra pui spuma făcută. Arată genial, e răcoritoare, iar cei dragi cu siguranță își vor începe cu mult mai bine ziua cu o așa prezentare.

Ingrediente

2 linguri de ness

2 linguri apă clocotită

2 linguri de zahăr

o cană lapte rece

Lucruri pe care nu le știai despre cafea

1. Cafeaua a fost descoperita de etiopieni in jurul anului 800 d.H.

2. Cafeaua este cea de-a doua cea mai tranzactionata marfa de pe Glob.

3. Brazilia este cel mai mare producator de cafea.

4. Cafeaua este mai eficienta daca este consumata intre 9:30 – 11:30 dimineata.

5. La nivel global, sunt consumate aproximativ 2.25 de miliarde de cesti de cafea intr-o zi.

6. Primul webcam din lume a fost realizat pentru cafea.

7. Cafeaua va poate produce o supradoza.

8. La origine, cafeaua a fost consumata in calitate de aliment.

9. Cea mai scumpa cafea din lume costa 600$/ punga de 500g

10. New Yorkezii beau de sapte ori mai multa cafea decat restul lumii.

11. George Washington a inventat cafeaua instant.

12. In Franta, pretul cafelei difera in functie de amabilitate.

13. Cafea insemna la origine „vin”.

14. Oamenii care consuma constant o cantitate moderata de cafea sunt mai putin predispusi la Alzheimer sau dementa.

15. Cafeaua decofeinizata nu inseamna fara cofeina. (Sursa: espressocafe.ro)