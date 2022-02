Cadoul special pe care Dan Helciug l-a primit din partea copiilor săi. Ce au făcut ei pentru ca artistul să câștige Eurovision (Exclusiv)

Sâmbătă, pe data de 12 februarie, TVR 1 va difuza semifinala națională Eurovision. Nume mari din muzica românească, dar și tineri aspiranți, se vor bate pentru a deveni reprezentatul României la cea de-a 66 ediție a „Eurovision Song Contest 2022”, care se va ține la Torino, în Italia. Printre concurenții din semifinala difuzată de postul public se află și Dan Helciug, solistul trupei „Spitalul de Urgență”. Într-un dialog sincer și emoționant, solistul ne-a spus câte ceva despre pregătirile pentru marea sefiminală de sâmbătă.

România se pregătește de semifinala națională Eurovision

În prima semifinală Eurovision de la Rotterdam, România a fost reprezentată de Roxen, cu piesa „Amnesia”. Artista, din păcate, a ocupat doar locul 12. Anul acesta România se pregătește pentru un nou show, de data ata la Torino, în Italia, țara fiind câștigătoarea de anul trecut. Italia era reprezentată de Måneskin cu piesa „Zitti E Buoni”.

În show-ul național de calificare, anul acesta s-au înscris nume importante din muzica românească, artiști precum Alex Parker & Erik Frank & Bastien, cu piesa „Best of me”, Alina Amon – „Without you”, Ana Lazăr – „Youngster”, Andra Oproiu -„Younique”, Andrea Stocchino – „Avere paura”, Andrei Petruş – „Take me”, ARIS – „Do Svidaniya”, Ayona Iordănescu – „Let me come to you”, Barbara – „Hypnotized”, Bogdan Dumitraş – „Sign”, Carmen Trandafir – „Măşti”, Cezar Ouatu – „For everyone”, Ciro De Luca – „Imperdonabile”, Claudia, Minodora, Diana – „România mea”, Trupa Forţele de muncă – „Hai, afară, frate!” și Vizi Imre – „Sparrow”, dar și solistul trupei „Spitalul de Urgență”, Dan Helciug, cu piesa „241”.

Dan Helciug și emoțiile dinaintea semifinalei

În ultimii ani, Dan Helciug, în afară de cariera sa de muzician, s-a ocupat intens și de familie. Alături de soția și cei doi copii, o fetiță și un băiat, artistul a reușit să-și aducă un echilibru în viață. În perioada de pandemie, deși cu puține concerte și apariții, Dan Helciug a reușit să-și ocupe timpul, cochetând, pe alocuri, și cu actoria.

În urmă cu 10 ani, celebrul solist intra în competiția pentru Eurovision, iar acum propune fanilor și celor care vor vota, un nou proiect folk-rock-indy-electronic, așa cum îl descrie chiar el, denumit „241”. Cât despre cum se va prezenta în semifinală, artistul ne-a făcut câteva destăinuiri emoționante.

„Chitara la care cânt în concurs este dăruită de fiu și de soție de ziua mea. Ei au strâns bani. Băiatul meu și-a dat o mare parte din bursa școlară de merit, și așa mi-au cumpărat-o din America, cu 2.000 de dolari. Am pictat-o, special pentru Eurovision, cu ajutorul prietenei mele, soprana Carmen Angheloiu, și așa va rămâne. Este o vopsea fluorescentă. Se vede interesant în lumina neonului. Reprezintă un desen abstract, viață, apă, cer, pământ, dar se vede și amprenta mânuței fetiței mele.”, a povestit Dan Helciug redacției Impact.

Relația artistului cu fiica sa de 8 ani, Ruxandra

În afară de băiatul de 13 ani, Dan Helciug și soția sa Elena, au o fetiță Ruxandra. Relația artistului cu miucța sa de doar 8 anișori este una fascinantă și plină de voioișie. În același dialog, artistul a dezvăluit că pe chitara cu care se va prezenta la semifinala Eurovision, este amprenta micuței sale Ruxandra:

„ Ruxandra, care are 8 ani, și-a lăsat amprenta, pe chitară, este urma palmei ei. Mi-a zis: ”Tati, oriunde cânți o să fiu acolo lângă tine.” M-a topit. Iar când era mai micuță mi-a mai zis ceva drăguț: ”Tati, nu vreau să cresc, căci devin mai grea și poate nu mă mai poți ține în brațe”, ni s-a confesat Dan Helciug, în exclusivitate pentru Impact.ro.

Sâmbătă seara, pe 12 februarie 2022, de la ora 20:30, îl veți putea urmări pe Dan Helciug. Competiția este acerbă, iar cel care va avea cele mai multe voturi din partea publicului va pleca la Torino. Baftă Dan Helciug!