Eugenia Nicolae simte că va da lovitura la Eurovision 2022. Ce piesă va interpreta: „E momentul potrivit” EXCLUSIV

Eugenia Nicolae vrea să ducă folcorul românesc pe scena de la Eurovision. Artista a devenit cunoscută în anul 2019, când a participat la „Vocea României”, iar mai apoi la „Românii au talent”. Acum, artista simte că a ajuns într-un alt punct al carierei sale și se simte pregătită să reprezinte România la Eurovision. Nu oricum, ci cu folclor autentic românesc, cu o doină.

Alături de alte nume cunoscute ale industriei muzicale din România, precum Cezar Ouatu, Carmen Trandafir, Dan Helciug, Vizi sau Alex Parker, Eugenia Nicolae speră ca piesa ei să treacă de semifinalele care vor avea loc pe 12 februarie și va ajunge în marea finală, programată pe 5 martie.

Chiar dacă susține că nu este un fan al competițiilor, artista ne-a mărturisit că de mică își dorea să participe la Eurovision și că în momentul de față se află în acel punct al carierei sale încât consideră că ar face o impresie bună.

Nu am fost niciodată fan competiții, doar că de-a lungil anilor am învățat că lupta cu propriile temeri și doborârea barierelor te fac mai puternic. Și indiferent care va fi rezultatul acestui concurs mă bucur de experiență și de lucrurile pe care le-am învățat pe parcurs”.

Eugenia mărturisește că a făcut „greșeala” să încerce și alte stiluri muzicale, mai comerciale decât poate ce cântă în momentul de față, însă folclorul autentic românesc o împlinește și consideră că e momentul ca acesta să fie auzit și pe scena de la Eurovision.

Pentru mine competițiile înseamnă un exercițiu constant. O manieră prin care vreau să ajung la cea mai bună variantă a mea. Am emoții de fiecare dată și cred că dacă emoțiile ar dispărea s-ar distruge magia. Emoțiile sunt combustibilul meu. La fiecare competiție am avut stări diferite. M-am redescoperit, atât pe plan personal cât și profesional”, ne-a mai declarat tânăra.

„Am hotărât să mă înscriu fiind încurajată de producătorul meu și de prietenii mei. Refrenul piesei „Doina” fredona de multă vreme în mintea mea. S-a creat conjunctura perfectă pentru a scrie această piesă. Am lucrat intens pentru piesă, preț de câteva zile și nopți. Am avut sesiuni cu Frații Cazanoi și cu alți muzicieni extraordinari din industria muzicală. Astfel am conceput această piesă.

Tânăra vedetă a mai spus că nu va mai face greșeala să se ghideze după ce este în trend pe YouTube, ci își urmează pasiunea.

După acest concurs am realizat care este direcția mea muzicală. Am învățat să îmi urmez instinctul și pasiunea, să nu mă ghidez după ce este la modă, ci după ce este în sufletul meu”.

De departe, cei mai înfocați susținători și admiratori sunt părinții, care, la rândul lor, au muzica în sânge. Cu toate că doar tatăl a ales această cale, Eugenia declară că primele cântece le-a învățat de la mama ei.

„În familia mea muzica este firescul. Am crescut acompaniată de repetițiile tatălui meu cu trupa lui. Tatăl meu cântă, iar mama este foarte talentată, dar nu a performat niciodată. De la mama am învățat primele cântece. Mai târziu alături de tatăl meu am trăit primele mele experiențe pe scenă. Am cochetat de mică cu muzica. Am studiat vioara timp de 5 ani, dar am simțit că nu mă reprezintă și atunci am făcut schimbarea. Am început să iau lecții de canto.

Făceam în fiecare săptămână drumuri între Slatina și Vâlcea, unde găsisem un profesor bun de canto. În adolescență am cântat la diverse evenimente. Era foarte obositor, învățam prin mașină sau camera de hotel, iar luni dimineața după un weekend încărcat mergeam la liceu. Am ratat petrecerile colegilor mei, majorate, aniversări. Nu ieșeam des în oraș, iar la discotecă cred că am mers doar de două ori în perioada liceului. Au fost multe compromisuri și încă sunt. Muzica este în continuare pe primul loc în viața mea”, ne-a mai spus artista despre începuturile ei în muzică.